Генштаб: враг активизировался на Купянском направлении, за сутки – 26 боев
Утром 28 марта Генштаб ВСУ проинформировал о боях, которые произошли на Харьковщине в течение суток.
На Харьковском направлении за сутки оккупанты атаковали позиции украинских бойцов шесть раз в районе Волчанска.
На Купянском – враг пытался прорваться 26 раз.
«Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах Степной Новоселовки, Загрызово и в направлениях Петропавловки, Песчаного, Новой Кругляковки, Богуславки», – пишут в ГШ.
По всей линии фронта зафиксировали 209 боестолкновений. ВС РФ ударили по позициям ВСУ более 6400 раз, выпустили почти три тысячи дронов.
Потери врага, по данным Генштаба, таковы:
Читайте также: БпЛА ударили по больнице и домам в Золочеве (фото)
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: бои, ВСУ, генштаб, СОУ;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Генштаб: враг активизировался на Купянском направлении, за сутки – 26 боев»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 28 марта 2025 в 08:09;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 28 марта Генштаб ВСУ проинформировал о боях, которые произошли на Харьковщине в течение суток.".