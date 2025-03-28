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Генштаб: враг активизировался на Купянском направлении, за сутки – 26 боев

Украина 08:09   28.03.2025
Николь Костенко-Лагутина
Генштаб: враг активизировался на Купянском направлении, за сутки – 26 боев

Утром 28 марта Генштаб ВСУ проинформировал о боях, которые произошли на Харьковщине в течение суток.

На Харьковском направлении за сутки оккупанты атаковали позиции украинских бойцов шесть раз в районе Волчанска.

На Купянском – враг пытался прорваться 26 раз.

«Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах Степной Новоселовки, Загрызово и в направлениях Петропавловки, Песчаного, Новой Кругляковки, Богуславки», – пишут в ГШ.

По всей линии фронта зафиксировали 209 боестолкновений. ВС РФ ударили по позициям ВСУ более 6400 раз, выпустили почти три тысячи дронов.

Потери врага, по данным Генштаба, таковы:

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 28 марта 2025 в 08:09;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 28 марта Генштаб ВСУ проинформировал о боях, которые произошли на Харьковщине в течение суток.".