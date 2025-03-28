БпЛА ударили по больнице и домам в Золочеве (фото)
Фото: «Заря»
Серия ударов длилась в Золочеве с 23:00 до 23:10, передает издание «Заря».
Первый «прилет» зафиксировали около частного дома – он полностью разрушен, еще десяток соседних домовладений, хозпостройки и электросеть повреждены.
«Два удара по территории Золочевской больницы. Попадание по автопарковке рядом с административным зданием и в третий этаж больницы. Частично повреждено помещение терапевтического отделения. Без жертв», – пишут в «Заре».
Также, по информации начальника Золочевской поселковой военной администрации Виктора Коваленко, четвертое попадание пришлось в землю – силы ПВО сбили «Шахед» на окраине Золочева.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: золочів, обстрел, прилеты, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 28 марта 2025 в 07:23;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Серия ударов длилась в Золочеве с 23:00 до 23:10, передает издание «Заря».".