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БпЛА ударили по больнице и домам в Золочеве (фото)

Происшествия 07:23   28.03.2025
Николь Костенко-Лагутина
БпЛА ударили по больнице и домам в Золочеве (фото) Фото: «Заря»

Серия ударов длилась в Золочеве с 23:00 до 23:10, передает издание «Заря».

Первый «прилет» зафиксировали около частного дома – он полностью разрушен, еще десяток соседних домовладений, хозпостройки и электросеть повреждены.

Обстрел Золочева 28 марта 2025
Фото: «Заря»

«Два удара по территории Золочевской больницы. Попадание по автопарковке рядом с административным зданием и в третий этаж больницы. Частично повреждено помещение терапевтического отделения. Без жертв», – пишут в «Заре».

Обстрел Золочева 28 марта 2025
Фото: «Заря»
Обстрел Золочева 28 марта 2025
Фото: «Заря»

Также, по информации начальника Золочевской поселковой военной администрации Виктора Коваленко, четвертое попадание пришлось в землю – силы ПВО сбили «Шахед» на окраине Золочева.

Обстрел Золочева 28 марта 2025
Фото: «Заря»

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 28 марта 2025 в 07:23;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Серия ударов длилась в Золочеве с 23:00 до 23:10, передает издание «Заря».".