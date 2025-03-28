БпЛА ударили по больнице и домам в Золочеве (фото)

Серия ударов длилась в Золочеве с 23:00 до 23:10, передает издание «Заря».

Первый «прилет» зафиксировали около частного дома – он полностью разрушен, еще десяток соседних домовладений, хозпостройки и электросеть повреждены.

«Два удара по территории Золочевской больницы. Попадание по автопарковке рядом с административным зданием и в третий этаж больницы. Частично повреждено помещение терапевтического отделения. Без жертв», – пишут в «Заре».

Также, по информации начальника Золочевской поселковой военной администрации Виктора Коваленко, четвертое попадание пришлось в землю – силы ПВО сбили «Шахед» на окраине Золочева.