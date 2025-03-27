Двое раненых из-за удара российского БпЛА возле автомобиля на Харьковщине
Днем 27 марта российский FPV-дрон ударил возле гражданского автомобиля, сообщила Харьковская областная прокуратура.
Инцидент произошел в селе Светличное Золочевской ТГ Богодуховского района.
Двое мужчин 58 и 39 лет ранены, их госпитализировали.
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- • Дата публикации материала: 27 марта 2025 в 18:20;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Днем 27 марта российский FPV-дрон ударил возле гражданского автомобиля, сообщила Харьковская областная прокуратура.".