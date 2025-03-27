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Двое раненых из-за удара российского БпЛА возле автомобиля на Харьковщине

Происшествия 18:20   27.03.2025
Оксана Якушко
Двое раненых из-за удара российского БпЛА возле автомобиля на Харьковщине

Днем 27 марта российский FPV-дрон ударил возле гражданского автомобиля, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Инцидент произошел в селе Светличное Золочевской ТГ Богодуховского района.

Двое мужчин 58 и 39 лет ранены, их госпитализировали.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 27 марта 2025 в 18:20;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Днем 27 марта российский FPV-дрон ударил возле гражданского автомобиля, сообщила Харьковская областная прокуратура.".