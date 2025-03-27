Работа в Харькове и области: предлагают зарплаты до более 190 тыс. грн

По состоянию на 27 марта в Харьковской области актуальны 2607 вакансий, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.

Рейтинг этой недели возглавляет вакансия водителя автотранспортных средств с зарплатой — 191 тысяча гривен. Главный бухгалтер будет иметь 35500, а машинист экскаватора – 30 тысяч.

Заведующий сектором будет зарабатывать 27800, специалист по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц — 25 тысяч, юрист — 24990, водитель троллейбуса — 24950, инспектор инспекции энергонадзора — 21630, колорист (полиграфическое производство) — 20 тысяч, а техник-землеустроитель — 19 тысяч.

С полным перечнем актуальных вакансий можно ознакомиться по ссылке.

По вопросам занятости и безработицы можно обратиться на горячую линию областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу, с 08:30 до 17:00 по телефонам: 0800 600 498; +38 096 055 48 69.