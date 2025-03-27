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Робота в Харкові та області: пропонують зарплати до понад 190 тис. грн

Суспільство 14:14   27.03.2025
Вікторія Яковенко
Робота в Харкові та області: пропонують зарплати до понад 190 тис. грн Фото: ХОВА

Станом на 27 березня у Харківській області актуальні 2607 вакансій, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.

Рейтинг цього тижня очолює вакансія водія автотранспортних засобів із зарплатою 191 тисяча гривень. Головний бухгалтер матиме 35500, а машиніст екскаватора – 30 тисяч.

Завідувач сектору зароблятиме 27800, фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб – 25 тисяч, юрист – 24990, водій тролейбуса – 24950, інспектор інспекції енергонагляду – 21630, колорист (поліграфічне виробництво) – 20 тисяч, а технік-землевпорядник – 19 тисяч.

З повним переліком актуальних вакансій можна ознайомитись за посиланням.

З питань зайнятості та безробіття можна звернутися на «гарячу лінію» обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 08:30 до 17:00 за телефонами: 0800 600 498; +38 096 055 48 69.

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Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «Робота в Харкові та області: пропонують зарплати до понад 190 тис. грн»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Березня 2025 в 14:14;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 27 березня у Харківській області актуальні 2607 вакансій, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.".