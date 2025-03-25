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Робота в Харкові та області: де обіцяють бронювання та стабільну зарплату

Суспільство 15:26   25.03.2025
Вікторія Яковенко
Робота в Харкові та області: де обіцяють бронювання та стабільну зарплату

КП «Харківспецбуд» та АТ «Харківобленерго» запрошують на роботу та опублікували актуальні вакансії.

У КП в Харкові потрібні: покрівельники, дорожні робітники, маляри, штукатури, електрогазозварювальники та різноробочі, передає Харківська міськрада.

«Працівникам підприємства пропонується стабільна заробітна плата, повний соціальний пакет, можливість бронювання», – зазначили у мерії.

Деталі – за телефонами: (098) 466-83-53, (067) 575-14-48.

В АТ «Харківобленерго» актуальні вакансії:

в обласному центрі – машиніст екскаватора одноковшового, машиніст барової установки, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, технік, електромонтер з експлуатації розподільних мереж, електромонтер з експлуатації електролічильників, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, лицювальник-плиточник, покрівельник рулонних покрівель та покрівель зі штучних матеріалів 5 розряду, маляр, столяр будівельний, прибиральник територій,

в області – водій автотранспортних засобів (м. Харків, сел. Есхар, Богодухівський район), інженер служби діагностики, ізоляції, захисту від перенапруг (м. Берестин), електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі (сел. Есхар).

Тут обіцяють офіційне працевлаштування, оплату лікарняних, надання оплачуваної щорічної відпустки, стабільну заробітну плату, надбавки за стаж роботи в енергетиці та премії, а також можливість бронювання.

Звертатися за телефонами: 740-11-85, 740-13-30, 740-10-90 (пн-чт з 8:00 до 17:00, пт – з 8:00 до 15:45, перерва 12:00-12:45).

Нагадаємо, раніше роботу молодим людям пропонували у СКП «Харківзеленбуд». Речник підприємства Андрій Кравченко в коментарі МГ «Об’єктив» відзначив: середній вік озеленювачів, які працюють у Харкові, – понад 50 років. Зарплата на підприємстві залежить від розряду. За найвищий, п’ятий, платять понад двадцять тисяч гривень. Там також обіцяють бронювання.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Березня 2025 в 15:26;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "КП «Харківспецбуд» та АТ «Харківобленерго» запрошують на роботу та опублікували актуальні вакансії.".