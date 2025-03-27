Двоє поранених через удар російського БпЛА біля автівки на Харківщині
Вдень 27 березня російська FPV-дрона вдарила біля цивільного автівки, повідомила Харківська обласна прокуратура.
Інцидент стався у селі Світличне Золочівської ОТГ Богодухівського району.
Двоє чоловіків 58 та 39 років поранені, їх ушпиталили.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: автомобиль, БПЛА, дрон, поранені, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Березня 2025 в 18:20;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вдень 27 березня російська FPV-дрона вдарила біля цивільного автівки, повідомила Харківська обласна прокуратура.".