БпЛА вдарили по лікарні та будинках у Золочеві (фото)
Фото: “Зоря”
Серія ударів тривала у Золочеві з 23:00 до 23:10, передає видання “Зоря”.
Перший “приліт” зафіксували біля приватного будинку – він повністю зруйнований, ще десяток сусідніх домоволодінь, господарські будівлі та електромережа пошкоджені.
“Два удари по території Золочівської лікарні. Влучання по автопарковці поряд з адміністративною будівлею та в третій поверх лікарні. Частково пошкоджено приміщення терапевтичного відділення. Без жертв“, – пишуть у “Зорі”.
Також, за інформацією начальника Золочівської селищної військової адміністрації Віктора Коваленка, четверте влучання зафіксували по землі – сили ППО збили “Шахед” на околиці Золочева.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Березня 2025 в 07:23;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Серія ударів тривала у Золочеві з 23:00 до 23:10, передає видання “Зоря”.".