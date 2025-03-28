БпЛА вдарили по лікарні та будинках у Золочеві (фото)

Серія ударів тривала у Золочеві з 23:00 до 23:10, передає видання “Зоря”.

Перший “приліт” зафіксували біля приватного будинку – він повністю зруйнований, ще десяток сусідніх домоволодінь, господарські будівлі та електромережа пошкоджені.

“Два удари по території Золочівської лікарні. Влучання по автопарковці поряд з адміністративною будівлею та в третій поверх лікарні. Частково пошкоджено приміщення терапевтичного відділення. Без жертв“, – пишуть у “Зорі”.

Також, за інформацією начальника Золочівської селищної військової адміністрації Віктора Коваленка, четверте влучання зафіксували по землі – сили ППО збили “Шахед” на околиці Золочева.