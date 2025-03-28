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БпЛА вдарили по лікарні та будинках у Золочеві (фото)

Події 07:23   28.03.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
БпЛА вдарили по лікарні та будинках у Золочеві (фото) Фото: “Зоря”

Серія ударів тривала у Золочеві з 23:00 до 23:10, передає видання “Зоря”.

Перший “приліт” зафіксували біля приватного будинку – він повністю зруйнований, ще десяток сусідніх домоволодінь, господарські будівлі та електромережа пошкоджені.

Обстріл Золочева 28 березня 2025
Фото: “Зоря”

Два удари по території Золочівської лікарні. Влучання по автопарковці поряд з адміністративною будівлею та в третій поверх лікарні. Частково пошкоджено приміщення терапевтичного відділення. Без жертв“, – пишуть у “Зорі”.

Обстріл Золочева 28 березня 2025
Фото: “Зоря”
Обстріл Золочева 28 березня 2025
Фото: “Зоря”

Також, за інформацією начальника Золочівської селищної військової адміністрації Віктора Коваленка, четверте влучання зафіксували по землі – сили ППО збили “Шахед” на околиці Золочева.

Обстріл Золочева 28 березня 2025
Фото: “Зоря”

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Березня 2025 в 07:23;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Серія ударів тривала у Золочеві з 23:00 до 23:10, передає видання “Зоря”.".