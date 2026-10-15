«Были готовы к новым ударам» — Зеленский заявил об уничтожении вражеских Су-34

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что этой ночью в Воронежском регионе СОУ нанесли удары по аэродрому.

«Уничтожены четыре самолета Су-34, два самолета Су-34 поражены. Россияне использовали их для террора против наших людей. Именно эти самолеты были готовы к новым ударам по Украине и были снаряжены авиабомбами. По цели был использован наш длинный Нептун. Спасибо воинам Военно-Морских Сил за меткость!”, — подчеркнул Зеленский.

Кроме этого, продолжил президент, применялись дальнобойные санкции и по месту хранения и пуска ударных дронов в Орловском регионе. В Черном море также поражена цель.

«Наши справедливые ответы на весь российский террор против Украины. Россия затягивает войну, следовательно, наши дальнобойные операции будут продолжаться», – добавил Зеленский.