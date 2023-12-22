Три российских истребителя Су-34 сбили на Южном направлении – Воздушные силы
Фото: Николай Олещук
Сегодня, 22 декабря, в полдень на Южном направлении ВСУ сбили три российских истребителя-бомбардировщика Су-34.
Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.
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- Категории: Происшествия, Украина; Теги: Воздушные, ВСУ, сбили, сили, Су-34;
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- • Дата публикации материала: 22 декабря 2023 в 13:10;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня, 22 декабря, в полдень на Южном направлении ВСУ сбили три российских истребителя-бомбардировщика Су-34.".