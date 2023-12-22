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Три российских истребителя Су-34 сбили на Южном направлении – Воздушные силы

Происшествия 13:10   22.12.2023
Виктория Яковенко
Три российских истребителя Су-34 сбили на Южном направлении – Воздушные силы Фото: Николай Олещук

Сегодня, 22 декабря, в полдень на Южном направлении ВСУ сбили три российских истребителя-бомбардировщика Су-34.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 22 декабря 2023 в 13:10;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня, 22 декабря, в полдень на Южном направлении ВСУ сбили три российских истребителя-бомбардировщика Су-34.".