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Три російські винищувачі Су-34 збили на Південному напрямку – Повітряні сили

Події 13:10   22.12.2023
Вікторія Яковенко
Три російські винищувачі Су-34 збили на Південному напрямку – Повітряні сили Фото: Микола Олещук

Сьогодні, 22 грудня, опівдні на Південному напрямку ЗСУ збили три російські винищувача-бомбардувальника Су-34.

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Грудня 2023 в 13:10;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні, 22 грудня, опівдні на Південному напрямку ЗСУ збили три російські винищувача-бомбардувальника Су-34.".