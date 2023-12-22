Три російські винищувачі Су-34 збили на Південному напрямку – Повітряні сили
Фото: Микола Олещук
Сьогодні, 22 грудня, опівдні на Південному напрямку ЗСУ збили три російські винищувача-бомбардувальника Су-34.
Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Грудня 2023 в 13:10;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні, 22 грудня, опівдні на Південному напрямку ЗСУ збили три російські винищувача-бомбардувальника Су-34.".