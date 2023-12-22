«Ставимося серйозно» – Синєгубов про плани РФ захопити Харків до 2026 року
Голова ХОВА Олег Синєгубов прокоментував статтю німецького «Bild» про плани РФ захопити Харків, Дніпро та Запоріжжя до 2026 року.
«Ставимося серйозно, працюємо, щоб протидіяти цим намірам. Це комплекс заходів щодо обороноздатності нашої території, звернення уваги на ту обстановку на півночі, де почастішали виходи ДРГ, зокрема, на Вовчанському напрямку вони були зафіксовані. Ворог активними діями демонструє, що йому цікаво, які війська стоять, які є фортифікаційні споруди, які є активні засоби захисту», – сказав голова ХОВА, передає «Суспільне. Харків».
Синєгубов також зазначив, що наразі армія РФ активізувалася на Куп’янському напрямку. За його словами, останнім часом воїни ЗСУ відбили велику кількість штурмових атак на цій лінії фронту.
«Ідуть фактично бої за Синьківку. Ворог не зупиняється попри великі втрати у живій силі, погодні умови, постійно проводить ротації, заміну військ. У нього є наміри щодо Куп’янського напрямку, він зупинятися не буде», – підкреслив Синєгубов.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Грудня 2023 в 12:13;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов прокоментував статтю німецького «Bild» про плани РФ захопити Харків, Дніпро та Запоріжжя до 2026 року.".