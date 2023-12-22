«Относимся серьезно» — Синегубов о планах РФ захватить Харьков до 2026 года
Глава ХОВА Олег Синегубов прокомментировал статью немецкого «Bild» о планах РФ захватить Харьков, Днепр и Запорожье до 2026 года.
«Относимся серьезно, работаем, чтобы противодействовать этим намерениям. Это комплекс мер по обороноспособности нашей территории, обращению внимания на ту обстановку на севере, где участились выходы ДРГ, в частности, на Волчанском направлении они были зафиксированы. Враг активными действиями демонстрирует, что ему интересно, какие войска стоят, какие фортификационные сооружения, какие есть активные средства защиты», — сказал глава ХОВА, передает «Суспільне. Харків».
Синегубов также отметил, что сейчас армия РФ активизировалась на Купянском направлении. По его словам, в последнее время воины ВСУ отбили большое количество штурмовых атак на этой линии фронта.
«Идут фактически бои за Синьковку. Враг не останавливается, несмотря на большие потери в живой силе, погодные условия, постоянно проводит ротации, замену войск. У него есть намерения по поводу Купянского направления, он останавливаться не будет», — подчеркнул Синегубов.
Читайте также: Планы РФ захватить Харьков до 2026 года: Терехов сообщил, паникует ли
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: Bild, планы, рф, синєгубов, статья, Харьков, хова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: ««Относимся серьезно» — Синегубов о планах РФ захватить Харьков до 2026 года»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 22 декабря 2023 в 12:13;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов прокомментировал статью немецкого «Bild» о планах РФ захватить Харьков, Днепр и Запорожье до 2026 года.".