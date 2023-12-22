«Относимся серьезно» — Синегубов о планах РФ захватить Харьков до 2026 года

Глава ХОВА Олег Синегубов прокомментировал статью немецкого «Bild» о планах РФ захватить Харьков, Днепр и Запорожье до 2026 года.

«Относимся серьезно, работаем, чтобы противодействовать этим намерениям. Это комплекс мер по обороноспособности нашей территории, обращению внимания на ту обстановку на севере, где участились выходы ДРГ, в частности, на Волчанском направлении они были зафиксированы. Враг активными действиями демонстрирует, что ему интересно, какие войска стоят, какие фортификационные сооружения, какие есть активные средства защиты», — сказал глава ХОВА, передает «Суспільне. Харків».

Синегубов также отметил, что сейчас армия РФ активизировалась на Купянском направлении. По его словам, в последнее время воины ВСУ отбили большое количество штурмовых атак на этой линии фронта.

«Идут фактически бои за Синьковку. Враг не останавливается, несмотря на большие потери в живой силе, погодные условия, постоянно проводит ротации, замену войск. У него есть намерения по поводу Купянского направления, он останавливаться не будет», — подчеркнул Синегубов.