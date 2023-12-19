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Планы РФ захватить Харьков до 2026 года: Терехов сообщил, паникует ли

Общество 13:10   19.12.2023
Виктория Яковенко
Планы РФ захватить Харьков до 2026 года: Терехов сообщил, паникует ли

Мэр Харькова Игорь Терехов прокомментировал статью немецкого «Bild» о планах РФ захватить Харьков, Днепр и Запорожье до 2026 года.

«Никакой паники в городе нет. И у меня лично совсем нет никакой паники. Хочу сказать, что мы доказали всему миру, что Харьков – это украинский город. И сегодня Харьков живет, работает, восстанавливается. Хочу поблагодарить наших славных военных, ВСУ, бойцов территориальной обороны, которые с начала войны защищали нашу землю и до сих пор защищают нашу землю. И мы защищали и защитим наш славный город», — сказал мэр в эфире нацмарафона.

Он также напомнил, что у РФ уже были планы в начале полномасштабного вторжения захватить Харьков за сутки, однако этого не получилось.

«И я уверен, что мы вместе с военными, вместе с государством будем защищать наш город, будем защищать Украину. И обязательно победим», – заявил Терехов.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 19 декабря 2023 в 13:10;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов прокомментировал статью немецкого «Bild» о планах РФ захватить Харьков, Днепр и Запорожье до 2026 года.".