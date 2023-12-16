Планы РФ захватить Харьков к 2026 году: ISW проанализировал статью Bild

Институт изучения войны (ISW) в актуальной сводке проанализировал статью Bild о новом плане РФ – захватить большую часть Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей, в том числе их областные центры до 2026 года.

«ISW не может независимо подтвердить подлинность сообщений Bild, но сообщаемые Россией планы войны в Украине до 2026 года соответствуют российским приготовлениям к длительной войне. Российское военное командование проводит долгосрочную реструктуризацию и расширение усилий по формированию стратегических резервов, а Россия постепенно мобилизует для ведения длительной войны», — отметили аналитики.

В ISW добавили, что среднесрочные и долгосрочные планы по оккупации территории за пределами четырех незаконно аннексированных территорий, сообщаемых Россией, также правдоподобны.

«Учитывая, что российские официальные лица, включая президента России Владимира Путина, недавно вернулись к экспансионистской риторике, а российские войска продолжают наступление в Харьковской области», — заявили аналитики.

Напомним, военный аналитик немецкого издания Bild Юлиан Репке со ссылкой на источники в разведке заявил, что новый план России – захватить Харьков, а также Днепр до конца 2026 года. Информацию Bild прокомментировали в ГУР МО Украины. Представитель ГУР Андрей Черняк подтвердил намерения россиян продвигаться дальше, но отметил, что у России нет необходимых для этого военных ресурсов.