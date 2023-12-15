Bild: РФ планирует захватить Харьков до конца 2026 года. Реакция ГУР

РФ планирует воевать в Украине до 2026 года и за это время рассчитывает захватить большую часть Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей, в том числе, их областные центры. Об этом пишет военный аналитик немецкого издания Bild Юлиан Репке со ссылкой на источники в разведке. В ГУР МО Украины уже отреагировали на такой прогноз.

По данным немецкой разведки, в Кремле рассчитывают на снижение поддержки Украины со стороны Запада, а также на имитацию переговоров, чтобы запутать мировое сообщество касательно «мирных намерений» России.

Согласно данным аналитика, на самом деле РФ не планирует ни одного перемирия и разрабатывает новый план войны против Украины.

В Bild отмечается, что новый план состоит в том, чтобы полностью оккупировать Донецкую и Луганскую области, а также дойти до реки Оскол на Харьковщине до конца 2024 года. Также до конца 2026 года враг намерен наступать дальше, чтобы захватить Харьков, Днепр и Запорожье.

«Все восточные территории слева от Днепра должны быть завоеваны в течение 36 месяцев. Тогда река станет новым фронтом. Власти РФ готовы ежегодно терять в Украине до 100 000 солдат», – заявили в Bild.

Тем временем представитель ГУР МО Украины Андрей Черняк в комментарии «LIGA.net» подтвердил намерения россиян продвигаться на фронте дальше, но отметил, что у РФ нет необходимых для этого военных ресурсов.

«Путин вчера на пресс-конференции все озвучил. Они будут пытаться и собираются идти дальше, но достаточных сил и средств нет», — сообщил Черняк.

Читайте также: Путин воспрянул духом и готов воевать до капитуляции Киева