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Прицельно атаковать супермаркеты Харькова начали оккупанты – BILD

Общество 14:30   12.11.2024
Виктория Яковенко
Прицельно атаковать супермаркеты Харькова начали оккупанты – BILD Фото: BILD

Если раньше ВС РФ били по ТЭЦ, чтобы оставить украинцев света и тепла зимой, сейчас оккупанты прицельно атакуют супермаркеты, в частности, в Харькове, пишет побывавший в городе корреспондент BILD Бьёрн Штрицель.

«Теперь россияне целятся прицельно в супермаркеты, чтобы сделать жизнь как можно более невыносимой для почти 1 млн жителей, остающихся в Харькове, в том числе 200 000 вынужденных переселенцев», — добавил журналист.

Как рассказали изданию в «Харьковспецстрое», с наступлением холодов особенно важно быстро починить людям разбитые окна. Недавно из-за одной ракеты было выбито около 800 штук.

«По данным Харьковской мэрии, только за последние два месяца ВС РФ совершили 78 обстрелов города ракетами и планируемыми бомбами, повреждено в общем 4500 домов», — добавили в BILD.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 12 ноября 2024 в 14:30;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Если раньше ВС РФ били по ТЭЦ, чтобы оставить украинцев света и тепла зимой, сейчас оккупанты прицельно атакуют супермаркеты, в частности, в Харькове.".