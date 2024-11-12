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Прицільно атакувати супермаркети Харкова почали окупанти – BILD

Суспільство 14:30   12.11.2024
Вікторія Яковенко
Прицільно атакувати супермаркети Харкова почали окупанти – BILD Фото: BILD

Якщо раніше ЗС РФ били по ТЕЦ, щоб лишити українців світла та тепла взимку, зараз окупанти прицільно атакують супермаркети, зокрема, у Харкові, пише кореспондент BILD Бьорн Штрицель, який побував у місті.

«Тепер росіяни ціляться прицільно в супермаркети, щоб зробити життя якомога нестерпнішим для майже 1 млн жителів, що залишаються в Харкові, у тому числі 200 000 вимушених переселенців», – додав журналіст.

Як розповіли виданню у «Харківспецбуді», з настанням холодів особливо важливо швидко полагодити людям розбиті вікна. Нещодавно через одну ракету було вибито майже 800 штук.

«За даними Харківської мерії, тільки за останні два місяці ЗС РФ здійснили 78 обстрілів міста ракетами і бомбами, що планують, пошкоджено загалом 4500 будинків», – додали в BILD.

Читайте також: «Приліт» біля супермаркету: «Рост» у Харкові запрацював на 4-й день (сюжет)

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Листопада 2024 в 14:30;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Якщо раніше ЗС РФ били по ТЕЦ, щоб лишити українців світла та тепла взимку, зараз окупанти прицільно атакують супермаркети, зокрема, у Харкові. ".