Прицільно атакувати супермаркети Харкова почали окупанти – BILD
Якщо раніше ЗС РФ били по ТЕЦ, щоб лишити українців світла та тепла взимку, зараз окупанти прицільно атакують супермаркети, зокрема, у Харкові, пише кореспондент BILD Бьорн Штрицель, який побував у місті.
«Тепер росіяни ціляться прицільно в супермаркети, щоб зробити життя якомога нестерпнішим для майже 1 млн жителів, що залишаються в Харкові, у тому числі 200 000 вимушених переселенців», – додав журналіст.
Як розповіли виданню у «Харківспецбуді», з настанням холодів особливо важливо швидко полагодити людям розбиті вікна. Нещодавно через одну ракету було вибито майже 800 штук.
«За даними Харківської мерії, тільки за останні два місяці ЗС РФ здійснили 78 обстрілів міста ракетами і бомбами, що планують, пошкоджено загалом 4500 будинків», – додали в BILD.
Читайте також: «Приліт» біля супермаркету: «Рост» у Харкові запрацював на 4-й день (сюжет)
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Bild, атакуют, окупанти, супермаркеты, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Прицільно атакувати супермаркети Харкова почали окупанти – BILD»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 12 Листопада 2024 в 14:30;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Якщо раніше ЗС РФ били по ТЕЦ, щоб лишити українців світла та тепла взимку, зараз окупанти прицільно атакують супермаркети, зокрема, у Харкові. ".