Прицільно атакувати супермаркети Харкова почали окупанти – BILD

Якщо раніше ЗС РФ били по ТЕЦ, щоб лишити українців світла та тепла взимку, зараз окупанти прицільно атакують супермаркети, зокрема, у Харкові, пише кореспондент BILD Бьорн Штрицель, який побував у місті.

«Тепер росіяни ціляться прицільно в супермаркети, щоб зробити життя якомога нестерпнішим для майже 1 млн жителів, що залишаються в Харкові, у тому числі 200 000 вимушених переселенців», – додав журналіст.

Як розповіли виданню у «Харківспецбуді», з настанням холодів особливо важливо швидко полагодити людям розбиті вікна. Нещодавно через одну ракету було вибито майже 800 штук.

«За даними Харківської мерії, тільки за останні два місяці ЗС РФ здійснили 78 обстрілів міста ракетами і бомбами, що планують, пошкоджено загалом 4500 будинків», – додали в BILD.