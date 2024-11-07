«Приліт» біля супермаркету: «Рост» у Харкові запрацював на 4-й день (сюжет)

Супермаркет “Рост” на Олексіївці в Харкові, біля якого пізно ввечері 3 листопада вдарила російська бомба ФАБ-250, вранці 7-го числа вже відновив роботу першого поверху. Ми побували в магазині напередодні, коли працівники готувалися до повернення покупців. За попередньою оцінкою, збитки від “прильоту” складають десятки мільйонів гривень. Чи відновлять роботу другого та третього поверхів, а якщо так – то коли, керівництво розповіло МГ “Об’єктив”.

О пів на одинадцяту вечора, коли російська авіабомба влучила біля “Росту” на Олексіївці, Олена тільки-но повернулася додому після зміни. Супермаркет працює до десятої. І одразу почала телефонували працівникам, які там лишилися.

Олена, працівниця відділу кулінарії

Хто ж не плакав. Ми всі, коли побачили… Перше – такий страх, що все обвалилося. Вони показують фасад, а там вікон немає, нічого немає. І, думаю, що і всередині немає. А тут вісім років мого життя.

За спиною в жінки проламана стіна. Через неї пройшов уламок авіабомби. Його зважили – 370 грамів. Олена каже: страшніше було на початку повномасштабної. Зараз уже не боїться і продовжуватиме працювати.

Олена, працівниця відділу кулінарії

На вулиці кого зустрічала, покупці одразу: “Що там з “Ростом”, що там з “Ростом”? Ви будете відкриватися?” Усе буде добре.

Дивом ніхто з працівників не постраждав. У будівлі лишалося близько десяти людей.

Володимир Полупан, працівник сирного відділу

На цю ніч я вийшов для переоцінки. Була повітряна тривога, були пуски КАБів на місто. Уже не звертаєш особливо увагу на це, працюєш далі. Але так сталося, що в цю хвилину біля “Росту” прилетіла авіабомба.

Був на роботі й керуючий супермаркетом. Він констатує: це не перше влучання поруч, і можливо, не останнє. Але так близько – у 30 метрах – уперше.

Сергій Кірмаров, керуючий супермаркетом “Рост” на Олексіївці

Ось де фішка стоїть червона – було місце “прильоту”. Коли будували це приміщення, звертали увагу, щоб воно було презентабельне. Скляний фасад зіграв злий жарт з нами. Немає жодного цілого скла фасадного.

Збитки ще не підраховували: поки не до того.

Сергій Кірмаров, керуючий супермаркетом “Рост” на Олексіївці

Йдеться про десятки мільйонів гривень. Не один десяток. Кожна плитка, якою облицьована наша будівля, до початку повномасштабного вторгнення коштувала десь 1200 гривень.

Але поки до первісного вигляду магазин не повертатимуть. Вікна закривають плитами, аби можна було опалювати приміщення й на другий і третій поверхи повернулися орендарі. Наразі, стверджує керуючий, договорів ніхто не розривав. Чекають відновлення.

Сергій Кірмаров, керуючий супермаркетом “Рост” на Олексіївці

Плануємо закрити фасад, я думаю, що за тиждень-півтора. У грудні-місяці ми думаємо вже відновити роботу третього поверху.

Адже саме товари з третього поверху – посуд, одяг, косметика та іграшки – традиційно мають попит перед Новим роком.

Сергій Кірмаров, керуючий супермаркетом “Рост” на Олексіївці

Відділ іграшок прийняв на себе основну вибухову хвилю. Якось пішла хвиля сюди разом з уламками. Немає живого місця.

А от другий поверх відкриють незабаром.

Сергій Кірмаров, керуючий супермаркетом “Рост” на Олексіївці

Другий поверх – це точка харчування, фастфуд. Дитяча ігрова зона. Плануємо, щоб до кінця тижня відчинили свої двері.

Перший поверх, продуктовий, відкрили на четвертий день після “прильоту”. Він постраждав найменше. Ми побували тут напередодні, коли працівники все мили та розкладали товари.

Сергій Кірмаров, керуючий супермаркетом “Рост” на Олексіївці

Осколок пробив наскрізь стіну. Не знайшли, де він дівся. На щастя, перший поверх у нас з газоблоку, не скляний. І завдяки цьому будемо намагатися завтра відчинити свої двері.

Керуючий пояснює: поспішали заради покупців, хоч їх і стає менше.

Сергій Кірмаров, керуючий супермаркетом “Рост” на Олексіївці

Бізнесу дуже важко в цей час. Небагато покупців у цьому мікрорайоні, залишилися фанати своїх домівок, стресостійкі. Після кожного “прильоту” в нас росли продажі валіз, але, на жаль, ставало менше покупців. Якщо брати рік до року, то падіння до 20% складає. Порівняно з довоєнним часом ми втратили десь 60% покупців.

Друга причина якнайшвидшого відкриття – збереження робочих місць. У штаті супермаркету – понад сотня працівників, і багато хто мешкає в навколишніх будинках.

Богдан Любивий, адміністратор (fresh-група)

Я тут народився, тут і живу. Мені подобається цей район і ця торгова точка – тим паче.

