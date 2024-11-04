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Відео влучання ФАБ-250 поруч із супермаркетом у Харкові показали копи

Події 19:29   04.11.2024
Оксана Якушко
Відео влучання ФАБ-250 поруч із супермаркетом у Харкові показали копи

Копи одними з перших стали очевидцями вчорашніх попадань ФАБ-250 з УМПК поряд із супермаркетом на Олексіївці у Харкові.

Вибух пролунав за кілька десятків метрів від патрульного автомобіля і цивільних машин, що рухалися поруч, показала Патрульна поліція Харківської області. 14 людей травмовано. Також травми зазнали четверо патрульних.

Поліціянти одразу вибігли з авто та надавали домедичну допомогу постраждалим, забезпечували безперешкодний проїзд спецтранспорту.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Листопада 2024 в 19:29;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Копи одними з перших стали очевидцями вчорашніх попадань ФАБ-250 з УМПК поряд із супермаркетом на Олексіївці у Харкові.".