Видео попадания ФАБ-250 рядом с супермаркетом в Харькове показали копы
Скриншот
Копы одними из первых стали очевидцами вчерашних попаданий ФАБ-250 из УМПК рядом с супермаркетом на Алексеевке в Харькове.
Взрыв раздался в нескольких десятках метров от патрульного автомобиля и двигавшихся рядом гражданских машин, показала Патрульная полиция Харьковской области. 14 человек травмированы. Также травмы получили четверо патрульных.
Полицейские сразу выбежали из авто и оказывали медицинскую помощь пострадавшим, обеспечивали беспрепятственный проезд спецтранспорта.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: видео, коп, патрульная полиция Харьковской области, супермаркет, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 4 ноября 2024 в 19:29;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Копы одними из первых стали очевидцами вчерашних попаданий ФАБ-250 из УМПК рядом с супермаркетом на Алексеевке в Харькове.".