Видео попадания ФАБ-250 рядом с супермаркетом в Харькове показали копы

Копы одними из первых стали очевидцами вчерашних попаданий ФАБ-250 из УМПК рядом с супермаркетом на Алексеевке в Харькове.

Взрыв раздался в нескольких десятках метров от патрульного автомобиля и двигавшихся рядом гражданских машин, показала Патрульная полиция Харьковской области. 14 человек травмированы. Также травмы получили четверо патрульных.

Полицейские сразу выбежали из авто и оказывали медицинскую помощь пострадавшим, обеспечивали беспрепятственный проезд спецтранспорта.

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