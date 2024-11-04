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Видео попадания ФАБ-250 рядом с супермаркетом в Харькове показали копы

Происшествия 19:29   04.11.2024
Оксана Якушко
Видео попадания ФАБ-250 рядом с супермаркетом в Харькове показали копы Скриншот

Копы одними из первых стали очевидцами вчерашних попаданий ФАБ-250 из УМПК рядом с супермаркетом на Алексеевке в Харькове.

Взрыв раздался в нескольких десятках метров от патрульного автомобиля и двигавшихся рядом гражданских машин, показала Патрульная полиция Харьковской области. 14 человек травмированы. Также травмы получили четверо патрульных.

Полицейские сразу выбежали из авто и оказывали медицинскую помощь пострадавшим, обеспечивали беспрепятственный проезд спецтранспорта.

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Автор: Оксана Якушко
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Видео попадания ФАБ-250 рядом с супермаркетом в Харькове показали копы
Видео попадания ФАБ-250 рядом с супермаркетом в Харькове показали копы
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  • • Дата публикации материала: 4 ноября 2024 в 19:29;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Копы одними из первых стали очевидцами вчерашних попаданий ФАБ-250 из УМПК рядом с супермаркетом на Алексеевке в Харькове.".