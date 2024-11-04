Волонтеры раздают стройматериалы пострадавшим от прилета в Харькове

В настоящее время на месте прилета работают 60 волонтеров, сообщили в ХОВА.

В результате обстрела Шевченковского района Харькова 03 ноября повреждены остекление окон объекта инфраструктуры, 4 торговых павильона, два супермаркета, дом, лаборатория, кафе, 21 торговый киоск, торговый центр, кафе, 2 жилых дома, 10 автомобилей.

В настоящее время благотворители вместе с ХОВА предоставляют пострадавшим от обстрела жильцам домов строительные материалы, гуманитарную помощь, горячее питание, психологическую помощь.

На местах прилетов работают 60 волонтеров ОО «Я Спасенный», ОО «Добробат», «Еда харьковчанам», ОО «Движение Свободный Харьков», БФ «Хаустов», ОО «Станция Харьков», БФ «Душа Харькова – Роксана и команда».

Напомним, взрывы прогремели в Харькове около 22:28. Мэр Игорь Терехов подтвердил информацию о «прилете» в районе супермаркета в Шевченковском районе. Утром начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что вследствие обстрела пострадали 15 человек.