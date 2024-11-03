КАБы по Харькову: поврежден супермаркет и ж/д в пригороде (видео, дополняется)

Российские КАБы прилетели по Шевченковскому району Харькова. Подробности сообщили начальник ХОВА Олег Синегубов и мэр Игорь Терехов.

Дополнено в 23:19. «В результате прилета в Малой Даниловке повреждены элементы питания железной дороги и с десяток частных домовладений», — сообщил глава Малоданиловской громады Александр Гололобов.

Он опубликовал видео прилета.

Видео: Александр Гололобов

Дополнено в 22:58. Количество пострадавших из-за удара по Харькову возросло до четырех, сообщил Синегубов.

«По имеющейся информации — попадание в супермаркет в Шевченковском районе, расположенный возле многоэтажных домов. По предварительной информации, повреждены линии электропередач и наземного электротранспорта. В близлежащих домах есть выбитые стекла», — проинформировал Терехов.

22:45. «Есть информация о трех раненых, в результате последнего обстрела города. Один из прилетов пришелся в Шевченковском районе», — написал Терехов.

«На эту минуту трое раненых. Поврежден супермаркет. Службы работают на месте попаданий», — дополнил Синегубов.

Напомним, взрывы прогремели в Харькове около 22:28. Мэр Игорь Терехов подтвердил информацию о «прилете» в районе плотной жилой застройки. Начальник ХОВА уточнил: две бомбы ударили по Шевченковскому району. Также есть попадания в Малоданиловской громаде.