КАБы по Харькову: поврежден супермаркет и ж/д в пригороде (видео, дополняется)
Российские КАБы прилетели по Шевченковскому району Харькова. Подробности сообщили начальник ХОВА Олег Синегубов и мэр Игорь Терехов.
Дополнено в 23:19. «В результате прилета в Малой Даниловке повреждены элементы питания железной дороги и с десяток частных домовладений», — сообщил глава Малоданиловской громады Александр Гололобов.
Он опубликовал видео прилета.
Видео: Александр Гололобов
Дополнено в 22:58. Количество пострадавших из-за удара по Харькову возросло до четырех, сообщил Синегубов.
«По имеющейся информации — попадание в супермаркет в Шевченковском районе, расположенный возле многоэтажных домов. По предварительной информации, повреждены линии электропередач и наземного электротранспорта. В близлежащих домах есть выбитые стекла», — проинформировал Терехов.
22:45. «Есть информация о трех раненых, в результате последнего обстрела города. Один из прилетов пришелся в Шевченковском районе», — написал Терехов.
«На эту минуту трое раненых. Поврежден супермаркет. Службы работают на месте попаданий», — дополнил Синегубов.
Напомним, взрывы прогремели в Харькове около 22:28. Мэр Игорь Терехов подтвердил информацию о «прилете» в районе плотной жилой застройки. Начальник ХОВА уточнил: две бомбы ударили по Шевченковскому району. Также есть попадания в Малоданиловской громаде.
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- • Дата публикации материала: 3 ноября 2024 в 23:19;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские КАБы прилетели по Шевченковскому району Харькова. Подробности сообщили начальник ХОВА Олег Синегубов и мэр Игорь Терехов".