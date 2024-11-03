КАБи по Харкову: пошкоджений супермаркет і залізниця (відео, доповнюється)

Російські КАБи прилетіли по Шевченківському району Харкова. Подробиці повідомили начальник ХОВА Олег Синєгубов та мер Ігор Терехов.

Доповнено о 23:19. “Внаслідок прильоту в Малій Данилівці пошкоджені елементи живлення залізниці та з десяток приватних домоволодінь”, — повідомив голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов.

Він опублікував відео прильоту.

Відео: Олександр Гололобов

Доповнено о 22:58. Кількість постраждалих через удар по Харкову зросла до чотирьох, повідомив Синєгубов.

“За наявною інформацією – влучання у супермаркет у Шевченківському районі, що розташований біля багатоповерхових будинків. За попередньою інформацією пошкоджені лінії електропередач та наземного електротранспорту. У прилеглих будинках є вибиті шибки”, — поінформував Терехов.

22:45. “Маємо інформацію про трьох поранених, внаслідок останнього обстрілу міста. Один з прильотів прийшовся у Шевченківському районі”, – написав Терехов.

“На цю хвилину троє поранених. Пошкоджений супермаркет. Служби працюють на місці влучань“, – доповнив Синєгубов.

Нагадаємо, вибухи пролунали в Харкові близько 22:28. Мер Ігор Терехов підтвердив інформацію про “приліт” у районі щільної житлової забудови. Начальник ХОВА уточнив: дві бомби вдарили по Шевченківському району. Також є влучання в Малоданилівській громаді.