КАБи по Харкову: пошкоджений супермаркет і залізниця (відео, доповнюється)
Російські КАБи прилетіли по Шевченківському району Харкова. Подробиці повідомили начальник ХОВА Олег Синєгубов та мер Ігор Терехов.
Доповнено о 23:19. “Внаслідок прильоту в Малій Данилівці пошкоджені елементи живлення залізниці та з десяток приватних домоволодінь”, — повідомив голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов.
Він опублікував відео прильоту.
Відео: Олександр Гололобов
Доповнено о 22:58. Кількість постраждалих через удар по Харкову зросла до чотирьох, повідомив Синєгубов.
“За наявною інформацією – влучання у супермаркет у Шевченківському районі, що розташований біля багатоповерхових будинків. За попередньою інформацією пошкоджені лінії електропередач та наземного електротранспорту. У прилеглих будинках є вибиті шибки”, — поінформував Терехов.
22:45. “Маємо інформацію про трьох поранених, внаслідок останнього обстрілу міста. Один з прильотів прийшовся у Шевченківському районі”, – написав Терехов.
“На цю хвилину троє поранених. Пошкоджений супермаркет. Служби працюють на місці влучань“, – доповнив Синєгубов.
Нагадаємо, вибухи пролунали в Харкові близько 22:28. Мер Ігор Терехов підтвердив інформацію про “приліт” у районі щільної житлової забудови. Начальник ХОВА уточнив: дві бомби вдарили по Шевченківському району. Також є влучання в Малоданилівській громаді.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: кабы, новини Харкова, обстріл, поранені, сінєгубов, терехов;
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Листопада 2024 в 23:19;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російські КАБи прилетіли по Шевченківському району Харкова. Подробиці повідомили начальник ХОВА Олег Синєгубов та мер Ігор Терехов".