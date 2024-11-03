Повторні вибухи в Харкові: житловий район атакували КАБами

Вибухи пролунали в Харкові близько 22:28. Мер Ігор Терехов підтвердив інформацію про приліт у районі житлової забудови.

Доповнено о 22:38. У Харкові по Шевченківському району вдарили два КАБи, уточнив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Також є “приліт” у Малоданілівській громаді.

“Від останніх прильотів є руйнування в житлових будинках в одному із населених пунктів громади”, – поінформував голова громади Олександр Гололобов.

Доповнено о 22:35. У Харкові пошкоджено нежитлову будівлю, повідомив Синєгубов.

Доповнено о 22:33. “Попередньо прильоти у Шевченківському районі міста. За наявною на зараз інформацією, один з ударів прийшовся у район щільної житлової забудови. Уточнюємо”, – написав мер Харкова Ігор Терехов.

22:30. “Знову звуки вибухів чути у Харкові. Будьте обережні!” – написав Терехов.

ГУ Нацполіції на Харківщині попереджало про загрозу удару по місту авіабомбами.