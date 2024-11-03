У Харкові пролунали вибухи: куди прилетіло, відео

У Харкові близько 20:55 пролунала серія вибухів. За інформацією мера, удар був по лісосмузі. За інформацією начальника ХОВА, прилетіло по Шевченківському району. Також під ударом був Харківський район.

Доповнено о 21:43. Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про удар КАБів по лісосмузі в Харкові (пошкоджені дерева, без постраждалих) та Харківському району.

“Є влучання КАБ у Харківському районі, Дергачівська громада, с. Питомник, за попередніми даними, є пошкодження приватного будинку, без постраждалих”, – зазначив Синєгубов.

Доповнено о 21:25. Голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов повідомив, що щонайменше дві російські бомби вдарили по території ТГ. Він опублікував відео з камер спостереження, на одному з них чути звук “прильоту”, на іншому – видно спалах.

Відео: Олександр Гололобов

Відео: Олександр Гололобов

Доповнено о 21:14. “Приліт по Харкову стався у лісосмузі. Цього разу, на щастя, без постраждалих та руйнувань”, – написав мер Харкова Ігор Терехов.

Доповнено о 21:08. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив: за попередньою інформацією, удар ЗС РФ припав по Шевченківському району Харкова.

Доповнено о 21:01. “Є інформація про удари по території громади”, – повідомив голова Малоданилівської ТГ Олександр Гололобов.

Доповнено о 20:59. Один КАБ ударив по Харкову, решта – по близькому передмістю, повідомив мер міста Ігор Терехов.

“Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється”, – написав Терехов.

20:58. “Чутно звуки вибухів! Місто під ударом ворожих КАБів – будьте обережні! Можливі ще пуски!” – попередив мер міста Ігор Терехов.

Повітряну тривогу в Харкові та області оголосили о 20:44. Повітряні сили ЗСУ попередили про активність російської тактичної авіації, а потім – про КАБ, що летить на Харків.