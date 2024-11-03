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Вісім КАБів скинули росіяни вдень на Золочівську громаду – ХОВА

Події 17:30   03.11.2024
Оксана Горун
Вісім КАБів скинули росіяни вдень на Золочівську громаду – ХОВА Фото: пресслужба ХОВА

Після 15 години дня ВКС РФ “відбомбилися” по прикордонню Харківщини. Керівництво області повідомило про наслідки “прильотів” КАБів.

Сьогодні ворог наніс авіаудари КАБами по населених пунктах Золочівської громади Богодухівського району. О 15:10 російські війська завдали удари трьома КАБами в поле поблизу села Уди. О 15:20 ще трьома КАБами ворог вдарив поблизу села Муравське та околиці села Одноробівка. Пошкоджено двоповерховий багатоквартирний будинок, сараї, каналізаційно-насосна станція та енергомережі. О 15:25 завдано авіаудару КАБом по околиці села Ковалі. Пошкоджено три приватні будинки. О 15:28 ворожий КАБ влучив в поле поблизу села Стогнії. Без постраждалих”, – повідомила пресслужба ХОВА.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Листопада 2024 в 17:30;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Після 15 години дня ВКС РФ “відбомбилися” по прикордонню Харківщини. Керівництво області повідомило про наслідки “прильотів” КАБів".