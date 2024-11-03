Вісім КАБів скинули росіяни вдень на Золочівську громаду – ХОВА

Після 15 години дня ВКС РФ “відбомбилися” по прикордонню Харківщини. Керівництво області повідомило про наслідки “прильотів” КАБів.

“Сьогодні ворог наніс авіаудари КАБами по населених пунктах Золочівської громади Богодухівського району. О 15:10 російські війська завдали удари трьома КАБами в поле поблизу села Уди. О 15:20 ще трьома КАБами ворог вдарив поблизу села Муравське та околиці села Одноробівка. Пошкоджено двоповерховий багатоквартирний будинок, сараї, каналізаційно-насосна станція та енергомережі. О 15:25 завдано авіаудару КАБом по околиці села Ковалі. Пошкоджено три приватні будинки. О 15:28 ворожий КАБ влучив в поле поблизу села Стогнії. Без постраждалих”, – повідомила пресслужба ХОВА.