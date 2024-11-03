Вісім КАБів скинули росіяни вдень на Золочівську громаду – ХОВА
Фото: пресслужба ХОВА
Після 15 години дня ВКС РФ “відбомбилися” по прикордонню Харківщини. Керівництво області повідомило про наслідки “прильотів” КАБів.
“Сьогодні ворог наніс авіаудари КАБами по населених пунктах Золочівської громади Богодухівського району. О 15:10 російські війська завдали удари трьома КАБами в поле поблизу села Уди. О 15:20 ще трьома КАБами ворог вдарив поблизу села Муравське та околиці села Одноробівка. Пошкоджено двоповерховий багатоквартирний будинок, сараї, каналізаційно-насосна станція та енергомережі. О 15:25 завдано авіаудару КАБом по околиці села Ковалі. Пошкоджено три приватні будинки. О 15:28 ворожий КАБ влучив в поле поблизу села Стогнії. Без постраждалих”, – повідомила пресслужба ХОВА.
Читайте також: Вибухи КАБів можуть впливати на відсутність дощу на Харківщині – думка
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: кабы, новини Харкова, обстріли, хова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Вісім КАБів скинули росіяни вдень на Золочівську громаду – ХОВА»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 3 Листопада 2024 в 17:30;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Після 15 години дня ВКС РФ “відбомбилися” по прикордонню Харківщини. Керівництво області повідомило про наслідки “прильотів” КАБів".