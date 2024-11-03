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Восемь КАБов скинули россияне днем на Золочевскую громаду — ХОВА

Происшествия 17:30   03.11.2024
Оксана Горун
Восемь КАБов скинули россияне днем на Золочевскую громаду — ХОВА Фото: пресс-служба ХОВА

После 15 часов дня ВКС РФ «отбомбились» по приграничью Харьковщины. Руководство области сообщило о последствиях «прилетов» КАБов.

«Сегодня враг нанес авиаудары КАБами по населенным пунктам Золочевской громады Богодуховского района. В 15:10 российские войска нанесли удары тремя КАБами в поле вблизи села Уды. В 15:20 еще тремя КАБами враг ударил вблизи села Муравское и окрестностях села Одноробовка. Поврежден двухэтажный многоквартирный дом, сараи, канализационно-насосная станция и энергосети. В 15:25 нанесен авиаудар КАБом по окраине села Ковали. Повреждены три частных дома. В 15:28 вражеский КАБ ударил в поле у ​​села Стогнии. Без пострадавших», — проинформировала пресс-служба ХОВА.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 3 ноября 2024 в 17:30;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "После 15 часов дня ВКС РФ «отбомбились» по приграничью Харьковщины. Руководство области сообщило о последствиях «прилетов» КАБов".