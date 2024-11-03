Вибухи КАБів можуть впливати на відсутність дощу в Харківській області – думка
Удари КАБів та ракет могли позначитися на погоді, припустив у коментарі МГ “Об’єктив” заступник директора з науки ботсаду ХНУ ім. Каразіна Олександр Альохін.
Українські вчені продовжують аналізувати причини, через які літо та осінь видалися особливо спекотними та посушливими. Окрім глобальної проблеми – посилення парникового ефекту в усьому світі – в Україні є й додаткові чинники, які могли вплинути на те, що відбувається. І головний із них – активні бойові дії та обстріли. Про вплив війни на клімат в інтерв’ю МГ “Об’єктив” заявляла завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України Віра Балабух. Зв’язок між війною та посухою бачить і ботанік Олександр Альохін.
“Колись я брав участь у науковій конференції в Карелії, у місті Петрозаводський, у Росії. Там дуже вологий клімат – озера, болота. І влітку практично щодня йдуть дощі. Але нам пощастило – конференція збіглася з відпусткою президента РФ Бориса Єльцина, який відпочивав на своїй дачі під Петрозаводським. І весь цей час, два тижні, стояла абсолютно суха та сонячна погода”, — згадує Альохін.
Щоб досягти такого ефекту, російські військові періодично підривали в повітрі снаряди зі сріблом. Це не давало утворюватися хмарам – один із метеорологічних способів підтримувати сонячну погоду, який часто використовують на офіційних заходах.
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“Ймовірно, щось подібне відбувається зараз у нашому регіоні. Ракетне паливо, сліди від снарядів та бомб – це, мабуть, ті самі дрібнодисперсні частинки, що не дають утворюватися краплям дощу”, – пояснив Альохін.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Александр Алехин, війна, дожди, кабы, новини Харкова, погода;
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Листопада 2024 в 17:24;
Кореспондент Оксана Якушко, Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Удари КАБів та ракет могли позначитися на погоді, припустив у коментарі МГ “Об’єктив” заступник директора з науки ботсаду ХНУ ім. Каразіна Олександр Альохін".