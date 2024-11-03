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Генштаб заявив про численні авіаудари по Харківщині

Події 08:14   03.11.2024
Оксана Горун
Генштаб заявив про численні авіаудари по Харківщині

Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні перерахував сім населених пунктів Харківської області, по яких прилетіли російські авіабомби.

“Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Слатине, Козача Лопань, Малі Проходи, Піщане, Синьківка, Голубівка, Терни Харківської області”, – поінформував Генштаб.

Нагадаємо, з 03:36 у Харківській області триває повітряна тривога, яку оголосили через запуски російською авіацією КАБів.

Упродовж доби, за даними Генштабу, армія РФ 13 разів атакувала на Куп’янському напрямку. Штурми були в районах Піщаного, Загризового, Петропавлівки, Зеленого Гаю, Кругляківки, Колісниківки та Лозової. Також вісім разів ворог штурмував у районі Вовчанська.

Загалом на фронті в Україні за добу зафіксували 173 бойові зіткнення. Авіація, ракетники та артилеристи Сил оборони вразили шість районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів, один засіб артилерії та два склади БК.

Генштаб проінформував про втрати ЗС РФ.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Листопада 2024 в 08:14;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні перерахував сім населених пунктів Харківської області, по яких прилетіли російські авіабомби".