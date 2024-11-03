Новини Харкова — головне за 3 листопада: як минула ніч, зведення Генштабу
Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.
08:19
Генштаб заявив про численні авіаудари по Харківщині
“Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Слатине, Козача Лопань, Малі Проходи, Піщане, Синьківка, Голубівка, Терни Харківської області”, – поінформував Генштаб ЗСУ у зведенні на 08:00 3 листопада.
Упродовж доби, за даними Генштабу, армія РФ 13 разів атакувала на Куп’янському напрямку. Штурми були в районах Піщаного, Загризового, Петропавлівки, Зеленого Гаю, Кругляківки, Колісниківки та Лозової. Також вісім разів ворог штурмував у районі Вовчанська.
08:02
Чугуїв обстріляли: у ДСНС повідомили про наслідки
“За добу на Харківщині зафіксовано дві пожежі спричинені ворожими обстрілами. У місті Чугуєві горіли трава та листя на площі 50 м кв. Жертв та постраждалих немає. У с. Макариха Золочівської громади Богодухівського району горіли стіна, перекриття та покрівля ферми на загальній площі 50 м кв. Попередньо загинуло два теля”, – поінформувала пресслужба ГУ ДСНС України у Харківській області.
Про постраждалих людей не повідомляють.
07:16
Вночі був наліт “шахедів”, Харківщину закидали КАБами
Протягом ночі на Харківщині двічі оголошували повітряну тривогу: після відбою о 23:59 тривоги звучали: з 01:16 до 01:48 та з 03:36 (відбою цієї тривоги не було станом на 07:15).
Близько опівночі Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух “шахедів” у Харківській області. Один із них був на захід від Харкова.
Відновили тривогу через активність російської авіації. О 03:45 ПС ЗСУ повідомили про пуски КАБів.
Повітряна тривога триває на Харківщині й уранці.
Читайте також: Сьогодні 3 листопада: яке свято та день в історії
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: ВС ВСУ, кабы, новини Харкова, ночь, тревога;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Новини Харкова — головне за 3 листопада: як минула ніч, зведення Генштабу»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 3 Листопада 2024 в 08:19;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".