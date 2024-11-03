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Новини Харкова — головне за 3 листопада: як минула ніч, зведення Генштабу

Події 08:19   03.11.2024
Оксана Горун
Новини Харкова — головне за 3 листопада: як минула ніч, зведення Генштабу

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

08:19

Генштаб заявив про численні авіаудари по Харківщині

“Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Слатине, Козача Лопань, Малі Проходи, Піщане, Синьківка, Голубівка, Терни Харківської області”, – поінформував Генштаб ЗСУ у зведенні на 08:00 3 листопада.

Упродовж доби, за даними Генштабу, армія РФ 13 разів атакувала на Куп’янському напрямку. Штурми були в районах Піщаного, Загризового, Петропавлівки, Зеленого Гаю, Кругляківки, Колісниківки та Лозової. Також вісім разів ворог штурмував у районі Вовчанська.

08:02

Чугуїв обстріляли: у ДСНС повідомили про наслідки

“За добу на Харківщині зафіксовано дві пожежі спричинені ворожими обстрілами. У місті Чугуєві горіли трава та листя на площі 50 м кв. Жертв та постраждалих немає. У с. Макариха Золочівської громади Богодухівського району горіли стіна, перекриття та покрівля ферми на загальній площі 50 м кв. Попередньо загинуло два теля”, – поінформувала пресслужба ГУ ДСНС України у Харківській області.

Про постраждалих людей не повідомляють.

07:16

Вночі був наліт “шахедів”, Харківщину закидали КАБами

Протягом ночі на Харківщині двічі оголошували повітряну тривогу: після відбою о 23:59 тривоги звучали: з 01:16 до 01:48 та з 03:36 (відбою цієї тривоги не було станом на 07:15).

Близько опівночі Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух “шахедів” у Харківській області. Один із них був на захід від Харкова.

Відновили тривогу через активність російської авіації. О 03:45 ПС ЗСУ повідомили про пуски КАБів.

Повітряна тривога триває на Харківщині й уранці.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Листопада 2024 в 08:19;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".