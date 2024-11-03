Сьогодні 3 листопада: яке свято та день в історії

3 листопада – День ракетних військ та артилерії та День інженерних військ ЗСУ, а також – День працівника соціальної сфери України. У 1918-му в Першій світовій війні капітулювала Австро-Угорщина, а в Німеччині почалася Листопадова революція. У 1937-му в урочищі Сандармох розстріляли видатних діячів України. У 1938-му Франклін Рузвельт вдруге виграв вибори президента США. У 1941-му вибух зруйнував Успенський собор Києво-Печерської Лаври. У 1943-му почалася битва за Київ. У 1962-му народився український театральний режисер Андрій Жолдак.

Свята та пам’ятні дати 3 листопада

3 листопада професійне свято відзначають у двох родах військ ЗСУ: День ракетних військ та артилерії та День інженерних військ. Також в Україні – День працівника соціальної сфери (у першу неділю листопада).

У світі – Міжнародний день біосферних заповідників.

Також сьогодні: Всесвітній день медузи, Всесвітній день косплей, День кліше, День нульових завдань (перша неділя листопада).

3 листопада в історії

3 листопада 1918 року Австро-Угорщина капітулювала у Першій світовій війні. Докладніше.

3 листопада 1918 року розпочалося Кільське повстання, яке стало поштовхом для Листопадової революції в Німецькій імперії. Докладніше.

3 листопада 1918 року в Чернівцях відбулося Буковинське народне віче, яке одноголосно ухвалило рішення про приєднання Північної Буковини до ЗУНР.

3 листопада 1936 року президентські вибори в США вдруге виграв Франклін Рузвельт. Докладніше.

3 листопада 1937 року в урочищі Сандармох за рішенням НКВС розстріляли 265 ув’язнених так званого “першого соловецького етапу”. Докладніше.

3 листопада 1941 року вибух зруйнував Успенський собор Києво-Печерської Лаври, збудований у XI столітті. Докладніше.

3 листопада 1943 року розпочалася битва за Київ між Червоною армією та Вермахтом. Вона тривала до 13 листопада. Наступ по всьому фронту в Україні радянські війська розгорнули після перемоги у битві на Курській дузі (влітку 1943-го) та вигнання нацистських окупантів із Харкова. Нацисти за наказом Гітлера одночасно будували стратегічні оборонні рубежі (так званий “Східний вал”). Їхня частина на території України проходила по Дніпру. Форсування головної річки України стало найскладнішим завданням для радянської армії. Це доручили командуванню п’яти фронтів, у складі яких було понад 2,5 млн військових. Наприкінці вересня 1943 року війська Червоної армії змогли форсувати Дніпро поблизу Києва одразу на двох ділянках і захопили два плацдарми: Лютізький (на півночі від Києва, між селом Лютіж та містом Вишгород) та Букринський (у районі села Великий Букрин – на півдні). Наступ з півдня у бік Києва успіху не досяг, а ось північний плацдарм вдалося розширити. Його й обрали тим, з якого будуть завдавати головного удару. На цей плацдарм почали перекидати додаткові сили. 1 листопада війська, що знаходилися на Букринському плацдармі, знову розпочали наступальні дії, щоб відтягнути німецькі резерви. Коли це вдалося, 3 листопада масованою артпідготовкою та авіаударами розпочалася атака на Київ із півночі. У цей день радянським військам вдалося прорвати оборону нацистів на глибину 5-12 км, у наступні дні наступ розвивали. Передові частини Червоної армії зайшли до Києва в ніч проти 6 листопада.

“Виконували наказ Сталіна пришвидшити звільнення столиці України, аби присвятити цю подію черговій річниці “Жовтневої революції”. Бажання Верховного Головнокомандувача Збройних сил СРСР коштувало життя 417 тисячам бійців Червоної армії”, – пише Український інститут національної пам’яті.

Завершення битви за Київ датують 13 листопада: 12-го радянські війська опанували заволоділи Житомиром, після чого перейшли в оборону.

3 листопада 1962 року народився український театральний режисер Андрій Жолдак, який прославив на весь світ Харківський державний академічний український драматичний театр ім. Т.Г. Шевченка. Докладніше.

Церковне свято 3 листопада

3 листопада за новим церковним календарем в Україні – день пам’яті мучеників Акепсима, єпископа, Йосифа, пресвiтера, i Аїфала, диякона. Єпископ Акепсим очолював християнську Церкву в одному з міст Персії. Цар Сапор наказав розшукати та стратити християнське духовенство. Схопили й Акепсима, якому на той момент було 80 років. Його привели до міста Арбели, де святий старець перед судом відмовився принести жертву язичницьким богам. За це старця жорстоко побили та кинули до в’язниці. Наступного дня до цієї в’язниці відправили 70-річного пресвітера Йосифа та диякона Аїфала. Три роки їх усіх тримали в кайданах, мучили голодом та спрагою. А потім до храму неподалік Арбелів, прибув цар Сапор і захотів побачити мучеників. Замордовані старці постали перед царем і знову твердо відмовилися вклонитися язичницьким богам. Тоді єпископу Акепсиму відрубали голову, а пресвітера Йосифа та диякона Аїфала забили камінням.

Народні прикмети

Якщо 3 листопада випав перший сніг, то зима буде ранньою.

Якщо день сонячний, то найближчими днями погода буде ясною, але морозною.

Що не можна робити 3 листопада

Не можна вирушати в далеку дорогу.

Не можна стригти волосся.

Не можна садити дерева.