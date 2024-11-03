Сегодня 3 ноября: какой праздник и день в истории

3 ноября – День ракетных войск и артиллерии и День инженерных войск ВСУ, а также — День работника социальной сферы Украины. В 1918-м в Первой мировой войне капитулировала Австро-Венгрия, а в Германии началась Ноябрьская революция. В 1937-м в урочище Сандармох расстреляли видных деятелей Украины. В 1938-м Франклин Рузвельт второй раз выиграл выборы президента США. В 1941-м взрыв разрушил Успенский собор Киево-Печерской Лавры. В 1943-м началась битва за Киев. В 1962-м родился украинский театральный режиссер Андрей Жолдак.

Праздники и памятные даты 3 ноября

3 ноября профессиональный праздник отмечают в двух родах войск ВСУ: День ракетных войск и артиллерии и День инженерных войск. Также в Украине – День работника социальной сферы (в первое воскресенье ноября).

В мире – Международный день биосферных заповедников.

Также сегодня: Всемирный день медузы, Всемирный день косплея, День клише, День нулевых задач (первое воскресенье ноября).

3 ноября в истории

3 ноября 1918 года Австро-Венгрия капитулировала в Первой мировой войне. Подробнее.

3 ноября 1918 года началось Кильское восстание, которое стало толчком для Ноябрьской революции в Немецкой империи. Подробнее.

3 ноября 1918 года в Черновцах состоялось Буковинское народное вече, которое единогласно приняло решение о присоединении Северной Буковины к ЗУНР.

3 ноября 1936 года президентские выборы в США второй раз выиграл Франклин Рузвельт. Подробнее.

3 ноября 1937 года в урочище Сандармох по решению НКВД расстреляли 265 заключенных так называемого «первого соловецкого этапа». Подробнее.

3 ноября 1941 года взрыв разрушил Успенский собор Киево-Печерской Лавры, построенный в XI веке. Подробнее.

3 ноября 1943 года началась битва за Киев между Красной армией и Вермахтом. Она продлилась до 13 ноября. Наступление по всему фронту в Украине советские войска развернули после победы в битве на Курской дуге (летом 1943-го) и изгнания нацистских оккупантов из Харькова. Нацисты по приказу Гитлера одновременно строили стратегические оборонительные рубежи (так называемый «Восточный вал»). Их часть на территории Украины проходила по Днепру. Форсирование главной реки Украины стало самой сложной задачей для советской армии. Это поручили командованию пяти фронтов, в составе которых было более 2,5 млн военных. В конце сентября 1943 года войска Красной армии смогли форсировать Днепр вблизи Киева сразу на двух участках и захватили два плацдарма: Лютежский (на севере от Киева, между селом Лютеж и городом Вышгород) и Букринский (в районе села Великий Букрин – на юге). Наступление с юга в сторону Киева успеха не достигло, а вот северный плацдарм удалось расширить. Его и избрали тем, с которого будут наносить главный удар. На этот плацдарм начали перекидывать дополнительные силы. 1 ноября войска, находившиеся на Букринском плацдарме, снова начали наступательные действия, чтобы отвлечь немецкие резервы. Когда это удалось, 3 ноября массированной артподготовкой и авиаударами началась атака на Киев с севера. В этот день советским войскам удалось прорвать оборону нацистов на глубину 5-12 км, в последующие дни наступление развивали. Передовые части Красной армии зашли в Киев в ночь на 6 ноября.

«Выполняли приказ Сталина ускорить освобождение столицы Украины, чтобы приурочить это событие к очередной годовщине «Октябрьской революции». Желание Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами СССР стоило жизни 417 тысячам бойцов Красной армии», — пишет Украинский институт национальной памяти.

Завершение битвы за Киев датируют 13 ноября: 12-го советские войска овладели Житомиром, после чего перешли в оборону.

3 ноября 1962 года родился украинский театральный режиссер Андрей Жолдак, прославивший на весь мир Харьковский государственный академический украинский драматический театр им. Т.Г. Шевченко. Подробнее.

Церковный праздник 3 ноября

3 ноября по новому церковному календарю в Украине — день памяти мучеников Акепсима, епископа, Иосифа, пресвитера, и Аифала, диакона. Епископ Акепсим возглавлял христианскую Церковь в одном из городов Персии. Царь Сапор приказал разыскать и казнить христианское духовенство. Схватили и Акепсима, которому на тот момент уже было 80 лет. Его привели в город Арбелы, где святой старец перед судом отказался принести жертву языческим богам. За это старца жестоко избили и бросили в темницу. На следующий день в эту темницу отправили 70-летнего пресвитера Иосифа и диакона Аифала. Три года их всех держали в кандалах, мучили голодом и жаждой. А затем в храм недалеко от Арбел, прибыл царь Сапор и захотел увидеть мучеников. Замученные старцы предстали перед царем и снова твердо отказались поклониться языческим богам. Тогда епископу Акепсиму отрубили голову, а пресвитера Иосифа и диакона Аифала забили камнями.

Народные приметы

Если 3 ноября выпал первый снег, зима будет ранней.

Если солнечный день, то в ближайшие дни погода будет ясной, но морозной.

Что нельзя делать 3 ноября

Нельзя отправляться в дальнюю дорогу.

Нельзя стричь волосы.

Нельзя сажать деревья.