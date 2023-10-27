Сегодня 27 октября: какой праздник и день в истории

27 октября – День украинской письменности и языка. В этот день в 1882 году в Украине состоялась премьера первого спектакля Театра корифеев. В 1937-м начались массовые расстрелы в урочище Сандармох, а в Киеве казнили харьковского поэта Майка Йогансена. В 1982-м Китай стал первой страной мира, население которой превысило 1 миллиард человек.

Праздники и памятные даты 27 октября

27 октября – День украинской письменности и языка. Сегодня украинцы будут традиционно писать Диктант национального единства. Присоединиться к нему можно в 11:00. Диктант будут транслировать на волнах «Украинского радио» и «Радио культура», в эфире телеканала «Суспільне культура», на YouTube-канале «Украинского радио» и страницах «Суспільного» в facebook. В этом году будут диктовать текст поэтессы Екатерины Калитко «Дороги Украины». Читать его будет актер театра и кино Алексей Гнатковский.

В мире также: Всемирный день аудиовизуального наследия, Всемирный день трудотерапии и День эрготерапевта, а также два переходных праздника, которые отмечают в четвертую пятницу октября — Всемирный день лемуров и Всемирный день шампанского.

27 октября в истории

27 октября 1882 года состоялся первый спектакль «Общества украинских артистов под руководством М. Л. Кропивницкого». Этот день считается днем рождения первого профессионального национального театра в Украине. В историю украинского искусства он вошел как Театр корифеев. Большим достижением основателей театра стало получение после многих лет борьбы разрешения ставить спектакли на украинском языке. Достичь этого смогли, только взяв обязательство перед каждым украинским спектаклем ставить русскоязычный. Театр корифеев работал в городе, который сейчас носит имя его основателя – Кропивницкий.

Кроме самого Марка Кропивницкого, деятельное участие в создании и развитии театра сыграл Николай Садовский (Тобилевич). Среди самых известных актеров театра – Мария Заньковецкая и Афанасий Саксаганский. Объединенная труппа проработала до 1885 года, а затем разделилась – Кропивницкой и Садовский создали каждый свой коллектив.

27 октября 1937 года начались массовые расстрелы в урочище Сандармох в Карелии. В период до 4 ноября здесь уничтожили 1111 человек (в общей сложности за 1930-е – 10 тысяч человек). В эти дни советские палачи убивали цвет украинской нации: писателей, деятелей искусства, ученых, политиков времен УНР. Свою жизнь в Сандармохе закончили, в частности, Лесь Курбас, Николай Кулиш, Николай Зеров, Антин Крушельницкий, Марко Вороный, Валерьян Пидмогильный, Валерьян Полищук, Павел Филиппович, Владимир Чеховский, Степан Рудницкий, Матвей Яворский и многие другие.

«Как установил российский исследователь Александр Черкасов, смертников готовили к смертной казни в трех комнатах барака в Медвежьей Горе. В первой – сверяли фамилию и раздевали, во второй – связывали, в третьей – били по голове деревянной «колотушкой», чтобы человек потерял сознание. Далее грузили на машины и по 40 душ перевозили в Сандармох. Полуживых людей сбрасывали в большие ямы, а член расстрельной бригады Михаил Матвеев лично стрелял каждому в голову», — пишет о тех событиях Украинский институт национальной памяти.

Место массовых убийств долго скрывали. Родственники годами пытались разыскать своих родных или хотя бы их могилы. Правду удалось узнать только после развала СССР – и то не сразу. В 1995 году директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского центра «Мемориал» Вениамин Иоффе нашел в архивах ФСБ в Архангельске подлинники документов, подтверждавших факты расстрелов в Сандармохе. Там сохранились и расстрельные протоколы. Уже после нахождения документов разыскали место, где захоронены жертвы советской власти.

27 октября 1937 года в Киеве расстреляли поэта Майка Йогансена.

Последние годы своей жизни он прожил в печально известном доме «Слово» в Харькове. Йогансен родился и прожил всю жизнь в Харькове. Окончил историко-филологический факультет Харьковского университета. В 1920-х входил в круг украинских поэтов и писателей, поверивших в возможность развивать украинскую культуру и искусство в советской стране. Он сблизился с Николаем Хвылевым, Владимиром Сосюрой, Василием Элланом-Блакитным. Вместе они основали Союз пролетарских писателей «Гарт». В 1925-м Йогансен вышел из «Гарта» и вместе с единомышленниками основал другое объединение – ВАПЛИТЕ (Свободную академию пролетарской литературы), а после его роспуска – «Техно-художественную группу А». Йогансен принимал участие в создании и издании «Украинского журнала» и альманаха «Литературная ярмарка». Развитие украинской пролетарской литературы не по «лекалам партии» завершилось для Йогансена так же, как для многих его друзей и коллег, вошедших в историю Украины как Расстрелянное возрождение. 18 августа 1937 года поэта арестовали НКВДисты – в его харьковской квартире в доме «Слово». А 24 октября уже и осудили, признав, что Йогансен с 1932 года «участвовал в антисоветской националистической организации, ставившей своей целью свержение советской власти методами террора и вооруженного восстания, завербовал четыре человека для участия в восстании, согласился лично принять участие в исполнении теракта против руководителей компартии и советского правительства». Приговор был – расстрел и конфискация всего имущества. 27 октября Йогансена казнили в тюрьме НКВД в Киеве.

27 октября 1982 года Китай стал первой страной на Земле, численность населения которой превысила 1 млрд жителей. На тот момент в КНР уже несколько лет внедрялась политика жестких демографических ограничений – по принципу «Одна семья – один ребенок».

На государственном уровне руководство Китая пришло к выводу, что резкое увеличение населения перегружает ресурсы страны, что приведет к экономическому кризису. Всемирно известные законодательные ограничения ввели в 1979 году. Причем их внедряли с традиционными для тоталитарных систем «перегибами» — в том числе применением к гражданам принудительных абортов и стерилизации. Штрафы за рождение второго ребенка также были «драконовскими» – они составляли от четырех до восьми средних годовых доходов. Ограничение рождаемости даже закрепили в конституции КНР.

Эта тактика сработала. Но если поначалу это руководство страны порадовало, то уже сейчас в Китае просто не знают, что делать с последствиями. К 2000-м показатель рождаемости детей одной женщиной в течение жизни в Китае снизился с 6 до 1,6. Имеет место и еще одно серьезное последствие — количество мужчин в Китае значительно превысило количество женщин. Ведь когда родителям можно было родить только одного ребенка, при наличии УЗИ-диагностики многие принимали решение оставлять ребенка только в том случае, если это будет мальчик. В результате на 1000 мальчиков в Китае в определенный момент времени рождалось всего 855 девочек. Теперь значительная часть мужчин в КНР просто не может создать семью – не с кем. Еще одно последствие многолетних ограничений – потеря родственных связей. У многих китайцев сейчас нет ни дядей, ни теток, ни двоюродных братьев и сестер. Что важно для самого государства – его население стремительно стареет, а работоспособная часть сокращается.

«Крутить кино обратно» правительство Китая пытается еще с 2016-го. С 1 января 2016 года в стране отменили политику «Одна семья – один ребенок». Но расчет на резкое увеличение рождаемости только благодаря этому не оправдался (если в 2014 году в Китае родилось 17 млн детей, то, например, в 2019-м – менее 15 млн, а в 2020-м вообще 12 млн). В 2021-м руководство страны позволило семьям иметь уже третьего ребенка и даже предусмотрело выплаты и налоговые льготы семьям с детьми. Но, как пишет «The Guardian», по итогам 2022-го родилось на миллион меньше китайцев, чем в 2021-м. 2022-й стал первым годом, когда численность населения Китая не выросла, а сократилась – впервые с 1961-го. По итогам 2022-го население КНР составило 1,41175 миллиарда, что на 850 тысяч меньше, чем годом ранее. Сами китайцы в соцсетях комментируют подобную ситуацию, например так: «Кто теперь решится завести детей, когда цены на жилье так высоки. Никто не хочет жениться и даже влюбляться, не говоря уже о детях». И пока китайцы задумались о собственном благополучии, по количеству населения их страну в этом году опередила соседняя Индия. Согласно демографическим данным «Доклада о состоянии народонаселения мира, 2023 год» Фонда ООН в области народонаселения (UNFPA), население Индии по состоянию на апрель 2023-го составило 1, 4286 млрд человек. Если тенденции сохранятся, то, по прогнозу ученых из Вашингтонского университета, население КНР к 2100 году сократится до 732 миллионов человек. Тогда Китай станет третьей по населению страной мира – после Индии (по прогнозу 1,09 млрд) и Нигерии (791 млн).

Церковный праздник 27 октября

27 октября по новому церковному календарю в Украине чтят память мученика Нестора Солунского. Он жил во II веке в Греции. Так же, как и Димитрий Солунский, чью память чтят 26 октября, Нестор пострадал во время правления римского императора Максимиана. Нестор был учеником святого Димитрия Солунского. Когда его заключили в тюрьму по велению императора, Нестор пришел к учителю, и тот благословил его на бой с римским гладиатором Лием. Гладиаторские бои император Максимиан проводил в городе, выставляя опытного бойца против местных христиан – с целью уничтожить всех. Однако Нестор, получивший благословение Димитрия, смог победить гладиатора и сбросить его на копья. За это, по закону, он должен получить награду. Однако император, узнав, что Нестор – христианин и ученик святого Димитрия, приказал немедленно казнить юношу. Его обезглавили.

Также 9 ноября Православная церковь Украины чтит память Нестора Летописца – монаха Киево-Печерского монастыря, которого считают одним из авторов «Повести временных лет».

Народные приметы

Если на улице грязь, то зима начнется через четыре недели.

Если 27 октября выпал снег, то в мае следующего года будет плохая погода.

Что нельзя делать 27 октября

Нельзя много работать.

Не следует злоупотреблять алкоголем и переедать.