Сегодня 13 мая: какой праздник и день в истории

13 мая год назад Генштаб ВСУ констатировал, что армия РФ сосредоточилась на отступлении от Харькова. В 1933 году в Харькове застрелился писатель Николай Хвылевой. В этот день 1787 в Австралию отправился «Первый Флот», а в 1888-м в Бразилии подписали «Золотой закон».

Праздники и памятные даты 13 мая

13 мая государственные и профессиональные праздники Украины не отмечают.

В мире – Всемирный день техники для будущего.

13 мая в истории

13 мая 1787 года из Британии в Австралию отправился так называемый «Первый Флот». На борту кораблей были первые колонисты, которым предстояло обжить новый и довольно суровый континент.

Для такой миссии добровольцев не искали. Вместо этого руководство Великобритании отправило в Австралию преимущественно приговоренных к каторжным работам. На борту 11 парусников находилось 1487 человек. Это были сами вынужденные колонисты, их конвой и команды моряков. Среди тех, кого отправляли на поселение на конец света, не было совершивших тяжкие преступления. Таких в тогдашней Великобритании казнили. А вот в ссылку отправляли мелких воров, браконьеров и т.д. Среди осужденных было 564 мужчины, 192 женщины и даже дети. Младшему было 9 лет – его осудили за кражу одежды. В Австралию флот приплыл через 9 месяцев после отплытия из Англии. Это было 26 января 1788 года. Сейчас в Австралии эту дату отмечают как День Австралии и День основания Сиднея. Кстати, назвали Сидней очень символично – в честь человека, обеспечившего ему первое население – английского министра внутренних дел лорда Сиднея. Именно ему пришло в голову отправлять осужденных колонизировать Австралию.

13 мая 1849 года родился украинский писатель Панас Мирный – наиболее известный современным и недавним школьникам по роману «Хіба ревуть воли, як ясла повні?». Мирный – это псевдоним, под которым всю жизнь скрывался состоятельный житель Полтавщины Афанасий Рудченко.

Скрывался настолько качественно, что, например, в 1915 году губернское жандармское управление, разыскивая деятелей украинского национального движения, не смогло вычислить личность Мирного. Писатель, однозначно писавший то, что не могло нравиться власти, одновременно был одним из самых уважаемых чиновников своей губернии — статским советником, кавалером пяти орденов и начальником первого отдела Полтавской казенной палаты. Также успешно двойную жизнь он вел и когда Полтаву захватили советские войска – Рудченко-Мирный служил в Полтавском губфинотделе. При этом он вошел в историю украинской литературы как один из самых плодотворных писателей. Из-под пера Рудченко вышли 718 оригинальных и переводных стихотворений, 9 драм, 69 больших и малых прозаических произведений, 40 прозаических отрывков без названий — всего более тысячи произведений. Хотя далеко не все они были опубликованы, так и оставшись рукописями. Умер Панас Мирный 28 января 1920 года.

13 мая 1888 года в Бразилии был подписан так называемый «Золотой закон», которым окончательно отменили рабство.

История его подписания очень интересна. Ведь это сделал ведь не действующий император Педру II, а его дочь – принцесса Изабелла. Рабов она освободила, когда как раз исполняла обязанности регента во время длительного путешествия отца в Европу. «Золотой закон» был не первым шагом в направлении избавления от рабства в Бразилии, а просто завершил процесс. Перед этим уже освободили всех детей рабов. Закон, который подписала принцесса Изабелла, очень прост, он состоит всего из двух статей: 1 – «С этой даты рабство в Бразилии отменяется»; 2 – «Все другие диспозиции и законы о рабстве упраздняются».

13 мая 1933 года в доме «Слово» в Харькове застрелился украинский писатель и один из известнейших деятелей «Расстрелянного возрождения» Николай Хвылевой.

Кроме своих произведений, он широко известен лозунгом «Прочь от Москвы! Даешь Европу!» Понятно, что этот лозунг стоил ему нормального творчества, работы и жизни. Хотя, формулируя тезис, Хвылевой имел в виду отнюдь не физическое отделение Украины от Москвы или другие политические цели. Речь шла о творчестве – и ориентации украинского литературного процесса не на подражание российской литературе, а на общеевропейский процесс. В тот момент в Европе происходил настоящий творческий взрыв новых литературных стилей и жанров. Однако после написания статьи «Украина или Малороссия?», содержавшей эту фразу и даже не опубликованной, Хвылевой столкнулся с широкомасштабной травлей.

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Сначала он пытался вступать в дискуссию с оппонентами, но со временем, чтобы спасти свое детище – писательскую организацию ВАПЛИТЕ – от роспуска, начал публично осуждать свои взгляды. Но это не помогло. С 1927 года за Хвылевым постоянно следили, репрессии вокруг усиливались. А весной 1933 года писатель вместе с Аркадием Любченко собственными глазами увидел последствия Голодомора, побывав на Полтавщине. Оттуда он вернулся в глубочайшей депрессии. На нее наложился арест приятеля – писателя Михаила Ялового. В конце концов, Хвылевой не выдержал жизни в такой реальности. 13 мая 1933 года он покончил жизнь самоубийством. Эту смерть часто называют «символом краха идеологии украинского национал-коммунизма и конца украинского национального возрождения 1920-1930-х годов».

13 мая 1950 года состоялась первая гонка первого чемпионата Формулы-1. Впервые гонщики выехали на трассу в английском Сильверстоуне – в рамках Гран-при Великобритании. Этому предшествовали годы разработки регламента (прерванные Второй мировой войной) и создание FIA (Международной автомобильной федерации). Решение о проведении чемпионатов мира по автогонкам в классе «Формула 1» FIA приняла в 1949 году по инициативе делегата от Италии Антонио Бривио Сфорца. Первую гонку «Формулы-1» выиграла заводская команда «Alfa-Romeo». Три первых места заняли основные гонщики этой команды – Джузеппе Фарина, Хуан Мануэль Фанхио и Луиджи Фаджоли. Фарина в дальнейшем стал победителем всего первого чемпионата «Формулы-1» в личном зачете.

13 мая 2002 года скончался легендарный украинский футбольный тренер Валерий Лобановский.

Вряд ли в Украине найдется человек (даже из тех, кто никогда не интересовался футболом), который бы не знал, кто такой Лобановский. Так что напомним только кратко о его главных достижениях. Валерий Васильевич Лобановский был многолетним тренером «Динамо» (Киев), с которым дважды выигрывал Кубок обладателей кубков УЕФА. Трижды Лобановский возглавлял сборную СССР, приведя ее в титул вице-чемпиона Европы 1988 года. Был тренером сборной Украины. Лобановский является самым титулованным футбольным тренером ХХ века. Кроме того, он прославился и как футболист. Именно Лобановскому принадлежит первенство в выполнении подкрученных ударов с угловых и штрафных, которые известны как «сухой лист». Футболисту Лобановскому неоднократно удавалось забить гол прямо с углового. Как игрок Валерий Лобановский провел 253 матча в чемпионатах СССР в высшей лиге и забил 71 гол (играл за «Динамо», «Шахтер» и «Черноморец»). Умер Валерий Лобановский в результате инсульта, произошедшего 7 мая 2002 года, после нескольких дней, проведенных в реанимации. Он ушел из жизни в «день рождения» киевского «Динамо» – ровно 75 лет со дня основания.

13 мая 2022 года Генштаб ВСУ впервые сообщил, что российская армия «главные усилия на Слобожанском направлении сосредоточила на обеспечении отхода собственных подразделений от Харькова». То же самое в этот день констатировало издание The New York Times. Оно было более эмоциональным в выражениях, назвав контрнаступление ВСУ под Харьковом и бегство россиян «второй величайшей неудачей России». Третья «величайшая» – и также на Харьковщине – на тот момент еще была впереди.

Церковный праздник 13 мая

13 мая христиане чтят память апостола Иакова Зеведеева. Он – один из 12 апостолов. Был призван Иисусом Христом к апостольскому служению вместе со своим братом апостолом Иоанном Богословом. Святой Иаков проповедовал в Испании и других странах, а затем вернулся в Иерусалим. Иудеи наняли философа-волхва Гермогена, чтобы тот опроверг в диспуте с апостолом Иаковом его доказательства о Христе как мессии. Волхв послал к апостолу своего ученика Филиппа, но тот, поговорив с Иаковом, уверовал в Христа. А потом и сам Гермоген поверил, сжег свои книги чар и принял крещение. Неверующие иудеи убедили Ирода Агриппу схватить апостола Иакова и приговорить его к смерти. Святой Иаков спокойно выслушал смертный приговор и продолжал свидетельствовать о Христе. Один из доносчиков, оговоривших апостола, по имени Иосия был поражен мужеством святого Иакова. Он уверовал в истину и когда апостола повели на казнь, упал к его ногам, покаялся в своем грехе и умолял о прощении. Апостол обнял, поцеловал его и сказал: «Мир тебе и прощение». Тогда Иосия вслух заявил о своей вере в Христа и был обезглавлен вместе со святым Иаковом в 44 году в Иерусалиме.

Народные приметы

Если на каштане уже отцвели цветы, то скоро наступит лето.

Если день ясный, лето будет засушливым.

Наводнение на реках – к хорошему урожаю, но большому количеству сорняков.

Дождь на Иакова – очень хорошая примета, он – к богатому урожаю.

Что нельзя делать 13 мая

Не стоит отправляться в дальнюю дорогу.

Если ехать все же нужно, лучше не садиться за руль, а воспользоваться общественным транспортом.

Не начинайте новых дел.

Нельзя спорить и конфликтовать.