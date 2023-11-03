Сегодня 3 ноября: какой праздник и день в истории

3 ноября – День ракетных войск и артиллерии и День инженерных войск ВСУ. В этот день 1918 года в Первой мировой войне капитулировала Австро-Венгрия, а в Германии началась Ноябрьская революция. В 1937-м в урочище Сандармох расстреляли видных деятелей Украины. В 1941-м взрыв разрушил Успенский собор Киево-Печерской Лавры. В 1962-м родился украинский театральный режиссер Андрей Жолдак.

Праздники и памятные даты 3 ноября

3 ноября профессиональный праздник отмечают в двух родах войск ВСУ. Это День ракетных войск и артиллерии.

А также – День инженерных войск.

В мире: Международный день биосферных резерватов (его впервые отметили в 2022 году; биосферный резерват – это территория экосистем, признанная международной программой ЮНЕСКО «Man and the Biosphere» (MAB) – «Человек и биосфера»), День клише, Всемирный день косплея, Всемирный день медузы.

3 ноября в истории

3 ноября 1918 года Австро-Венгрия капитулировала в Первой мировой войне. В этот день государство заключило Падуанское перемирие с Антантой. Австро-Венгрия была той страной, которая начала мировую войну нападением на Сербию 28 июля 1914 года. Но результат четырехлетнего кровопролития стал для империи разрушительным: вместо того, чтобы приобрести новые территории, она распалась на ряд государств.

На территории Австро-Венгрии в разных ее частях компактно проживали 11 наций. В последние месяцы войны в империи происходил откровенный хаос. Из армии сбежало около 150 тысяч военных. По стране прокатилась волна протестов. А в последние дни перед капитуляцией начался «парад суверенитетов»: свою независимость провозглашали одна за другой разные части Австро-Венгрии. 17 октября 1918 года унию с Австрией разорвал парламент Венгрии и провозгласил независимость страны. О выходе из состава империи заявила Чехословакия. Поляки также отделили от бывшей империи часть земель для воссоединения их с находящимися под властью Германии и провозгласившими независимость еще раньше. 19 октября Украинская национальная рада объявила о создании Украинского государства (13 ноября уже была провозглашена ЗУНР).

Уже 5 ноября в Будапеште Карла I Габсбурга свергли с венгерского престола. А через несколько дней он снял с себя полномочия императора Австрии и Богемии (хотя официально престола так и не отрекся, объявив, что «отстраняется от управления государством»). Официально Габсбургов права на престол лишил австрийский парламент 3 апреля 1919 года. Окончательно распад Австро-Венгерской империи оформили 10 сентября 1919 года, когда в Париже подписали Сен-Жерменский договор. Согласно ему Австрия признала независимость новых государств и согласилась со сложившимися границами. Страны Антанты в свою очередь признали независимость Австрийской республики. Австрии запретили иметь флот и авиацию, а армия не могла превышать 30 тысяч человек. Также на страну наложили репарации.

3 ноября 1918 года началось Кильское восстание, которое стало толчком для Ноябрьской революции в Немецкой империи.

Как и австрийцы, немцы понимали, что война проиграна. Руководство страны искало возможности заключить перемирие с Антантой. Но пока договор не был подписан, армия продолжала воевать и нести потери. Бунт матросов в Киле вызвало решение командования кинуть их в безнадежную битву. 24 октября адмирал Шеер издал директиву флоту идти в «последнюю решающую битву» против британцев. Для кого из противников это сражение действительно станет последним, немецкие военные хорошо понимали. Во время якорной стоянки вблизи города Вильгельмсхафена в ночь с 29 на 30 октября часть экипажей двух линкоров отказалась участвовать в суицидальной атаке. Их побратимы, не готовые изменить присяге, навели на мятежников оружие и заставили 1 ноября вернуться в порт приписки — Киль. Более тысячи матросов арестовали.

3 ноября в Киле прошел митинг именно в поддержку этих арестантов. С самого начала планировали мирную демонстрацию. Но по ее участникам открыл огонь военный патруль. Погибли девять демонстрантов, еще 29 получили ранения. Один из матросов застрелил командира патруля. Для подавления беспорядков на место вызвали войска, но прибывшие в Киль пехотные части перешли на сторону восставших. К вечеру 4 ноября вместе с матросами они разбили правительственные войска. Далее создали Совет рабочих и солдатских депутатов, а на всех кораблях, кроме одного, вышедшего в море, подняли красные флаги. Правительство все еще предпринимало попытки подавить восстание, но через несколько дней оно охватило всю Германию. 10 ноября 1918 года кайзер Вильгельм II уехал в Нидерланды, где впоследствии отрекся от престола.

19 января 1919 года в Германии провели выборы в Национальное собрание. Его учредительное заседание прошло 6 февраля 1919 в Веймаре. А формально революция завершилась 11 августа 1919-го с вступлением в силу Веймарской конституции и созданием Веймарской республики. Что касается бывшего кайзера, то он продолжил жить в Нидерландах, хотя по Версальскому мирному договору его объявили виновником войны и должны были отдать под суд Международного трибунала. Однако правительство Нидерландов отказалось выдать Вильгельма, а страны Антанты не особо и «охотились» за ним. Вильгельм активно переписывался с президентом Веймарской ресублики Паулем фон Гинденбургом, с которым дружил. Умер бывший кайзер уже во время Второй мировой войны — в 1941 году.

3 ноября 1918 года в Черновцах состоялось Буковинское народное вече, которое единогласно приняло решение о присоединении Северной Буковины к ЗУНР.

3 ноября 1936 года президентские выборы в США второй раз выиграл Франклин Рузвельт.

Он до сих пор является единственным президентом США, который занимал этот пост дольше двух сроков. А именно – четыре раза, вплоть до самой смерти. Франклин Рузвельт в первый раз стал президентом США во время Великой депрессии (в 1933 году). И второе избрание стало результатом того, что его программа масштабных реформ – «Новый курс» – оказалась действенной. Хотя Великую депрессию традиционно датируют по 1939 год, но в 1936-м самые тяжелые дни уже были позади. Рузвельт победил на своих вторых выборах «разгромно» – он получил 523 голоса выборщиков против 8 голосов у республиканца Альфреда Лендона. Действующего президента поддержали все штаты, кроме двух – Мена и Вермонта. Именно Рузвельту пришлось провести США через Вторую мировую войну. Он убедил Конгресс в необходимости введения ленд-лиза и поддержки даже таких идеологических противников, как СССР. Президент умер 12 апреля 1945 года от кровоизлияния в мозг, чуть не дожив до самоубийства Гитлера, капитуляции Германии и окончательной победы во Второй мировой войне.

3 ноября 1937 года в урочище Сандармох по решению НКВД расстреляли 265 заключенных так называемого «первого соловецкого этапа». В списке тех, кого убила советская власть 3 ноября – выдающиеся деятели украинской политики, культуры и искусства. Среди них Лесь Курбас, Николай Зеров, Николай Кулиш, Матвей Яворский, Владимир Чеховский, Валерьян Пидмогильный, Павел Филиппович, Валерьян Полищук, Григорий Эпик, Мирослав Ирчан, Марк Вороной, Михаил Козорис, Олекса Слисаренко, Михаил Яловой.

3 ноября 1941 года взрыв разрушил Успенский собор Киево-Печерской Лавры, построенный в XI веке.

«Взрыв был настолько мощным, что вся территория монастыря была усеяна обломками мозаик, фресок, резьбы и кирпича. Загорелась трапезная церковь, музеи и библиотеки, архивы и даже колокольня», – описывает события Украинский институт национальной памяти.

Существует несколько версий того, кто взорвал собор. Понятно, что в советское время все «списали» на немецких окупантов. При этом есть показания лейтенанта 11-го взвода спецназначения Михаила Татарского о том, что взрывчатку заложили еще летом 1941-го возглавляемые им минеры. Поэтому главные варианты: взорвал кто-то из советских подпольщиков, произошла детонация из-за пожара или взорвали немцы, которые либо не смогли, либо не захотели разминировать здание.

Однозначно, что оккупационные немецкие власти знали о заминировании. К уничтожению собора из Лавры вывезли самые ценные музейные коллекции, архивы и книги. Их отправили в Берлин. Храм построили заново в 2000 году.

3 ноября 1962 года родился украинский театральный режиссер Андрей Жолдак, прославивший на весь мир Харьковский государственный академический украинский драматический театр им. Т.Г. Шевченко.

Жолдак был художественным руководителем театра в 2002-2005 годах. За это время в Харькове поставили спектакли «Гамлет. Сны», «Один день Ивана Денисовича», «Луна любви», «Гольдони. Венеция», «Ромео и Джульетта. Фрагмент». Театр Жолдака был совершенно нестандартным для харьковского зрителя на тот момент, ведь режиссер широко применял приемы современного, авангардного театра, провоцировал, ставил спектакли продолжительностью по четыре-пять часов, сажал актеров в клетки или отправлял на сцену голыми. С 2006 года Жолдак живет и работает в Германии. Он был достаточно популярен в РФ и ставил там спектакли после 2014 года. Но в первые дни полномасштабного вторжения сообщил о решении снять свою фамилию с афиш драматических и оперных представлений, поставленных им в РФ. Он заявил о геноциде граждан Украины, осуществляемом РФ.

«Считаю, что весь цивилизованный мир должен перестать сотрудничать с представителями сегодняшними российской культуры, потому что эта страна сегодня является человеконенавистнической и опасной для людей и цивилизации», – заявил он в комментарии изданию «Гордон».

В июле 2023 года Жолдак выпустил премьеру «Ромео и Джульетта» в румынском Театре имени Раду Станка. Спектакль получил позитивные отзывы критиков.

Церковный праздник 3 ноября

3 ноября по новому церковному календарю в Украине — день памяти мучеников Акепсима, епископа, Иосифа, пресвитера, и Аифала, диакона. Епископ Акепсим возглавлял христианскую Церковь в одном из городов Персии. Царь Сапор приказал разыскать и казнить христианское духовенство. Схватили и Акепсима, которому на тот момент уже было 80 лет. Его привели в город Арбелы, где святой старец перед судом отказался принести жертву языческим богам. За это старца жестоко избили и бросили в темницу. На следующий день в эту темницу отправили 70-летнего пресвитера Иосифа и диакона Аифала. Три года их всех держали в кандалах, мучили голодом и жаждой. А затем в храм недалеко от Арбел, прибыл царь Сапор и захотел увидеть мучеников. Замученные старцы предстали перед царем и снова твердо отказались поклониться языческим богам. Тогда епископу Акепсиму отрубили голову, а пресвитера Иосифа и диакона Аифала забили камнями.

Народные приметы

Если 3 ноября выпал первый снег, зима будет ранней.

Если солнечный день, то в ближайшие дни погода будет ясной, но морозной.

Что нельзя делать 3 ноября

Нельзя отправляться в дальнюю дорогу.

Нельзя стричь волосы.

Нельзя сажать деревья.