Сегодня 31 июля: какой праздник и день в истории

31 июля 1919 года в Германии приняли Веймарскую конституцию. В 1944-м погиб писатель и военный летчик Антуан Де Сент-Экзюпери. В 1965-м родилась автор «Гарри Поттера» Джоан Роулинг (это также – День рождения Гарри в ее книгах). В 1971-м человек впервые проехался по Луне на «Лунном автомобиле».

Праздники и памятные даты 31 июля

31 июля профессиональные и государственные праздники в Украине не отмечают.

В мире – День беспородной собаки и День рождения Гарри Поттера.

31 июля в истории

31 июля 1919 года в Германии приняли Веймарскую конституцию. Она вступила в силу 11 августа, после чего страна стала официально республикой. Последующий период истории Германии (до 1933-го, когда Гитлер узурпировал власть) называют периодом Веймарской республики.

Переход от власти кайзера (последнего императора Вильгельма II) к демократическому устройству происходил на фоне тяжелого поражения Германии во Второй мировой войне. В конце войны, когда будущее поражение было уже очевидным, в стране начались революционные события – так называемая Ноябрьская революция. Ее началом считают восстание матросов в Киле 3 ноября 1918 года. Матросы восстали против идеи командования отправить их в очевидно самоубийственную атаку против британского флота. На тот момент немцы желали «выторговать» более удачные условия мира в переговорах с государствами Антанты (в первую очередь – США). Матросам сообщили, что их отправляют на военные учения, но информация о настоящей цели миссии стала известна. Чтобы не гибнуть бессмысленно, они подняли мятеж, освободили ранее арестованных товарищей, захватили корабли, сам город Киль и требовали отречения кайзера от престола. Параллельно 3 ноября капитулировала Австро-Венгрия, остававшаяся последним союзником Германии в войне. А 5 ноября был прорван фронт, и германские войска начали всеобщее отступление.

Информация о событиях на фронте и бунте в Киле получила огласку в стране. В разных городах начали образовываться революционные организации и советы рабочих, которые во многом ориентировались на образцы российской революции. В большой степени угроза именно такого сценария развития событий, который был в Российской империи, повлияла на решение тогдашнего руководства Германии «цивилизованно демократизироваться». 10 ноября кайзер Вильгельм II уехал в Нидерланды, а 28 ноября отрекся. В стране объявили выборы в Национальное собрание. 19 января 1919 года Национальное собрание избрали, а 6 февраля прошло его первое заседание — в Национальном театре города Веймара (поскольку в Берлине в то время были беспорядки). 10 февраля приняли «Закон о временной государственной власти», 11 февраля избрали рейхспрезидента Фридриха Эберта. Для разработки проекта конституции создали Конституционный комитет. Именно он наработал документ, принятый 31 июля 1919 года. По Веймарской конституции, законодательную власть в Германии осуществляли назначаемый правительствами земель рейхсрат (верхняя палата парламента) и рейхстаг, избираемый народом по пропорциональной системе (нижняя палата). Рейхспрезидента выбирали на семь лет. В его полномочия входили внешняя политика и командование вооруженными силами.

31 июля 1944 года погиб французский писатель и военный летчик Антуан Де Сент-Экзюпери.

В военной авиации он был с 1921 года, хотя небом начал увлекаться гораздо раньше. К моменту начала Второй мировой войны Сент-Экзюпери уже был известным писателем. Друзья и знакомые отговаривали его от возвращения в армию. Но он добился назначения в боевую часть. Сам писатель впоследствии в письме так объяснял это решение: «Я должен участвовать в этой войне. Все, что я люблю – под угрозой. В Провансе, когда горит лес, все, кому не безразлично, хватают ведра и лопаты. Я хочу драться, меня принуждают к этому любовь и моя внутренняя религия. Не могу оставаться в стороне и спокойно смотреть на это».

В составе французской армии он совершил лишь несколько боевых вылетов в 1939 году. На самолете «Блок-174» выполнял задания по аэрофоторазведке, за что был представлен к награде «Военный крест». После оккупации Франции переехал в США. Он жил в Нью-Йорке, где в 1942 году создал своего «Маленького принца». А в апреле 1943-го поступил во ВВС «Сражающейся Франции» Шарля де Голля. Там освоил пилотирование нового скоростного самолета P-38 «Лайтнинг». 31 июля 1944 Антуан де Сент-Экзюпери отправился с аэродрома Борго на острове Корсика в разведывательный полет, из которого не вернулся.

Долгое время о его судьбе ничего не было известно. Предполагали, что он разбился в Альпах. А в 1998-м в море близ Марселя рыбак обнаружил браслет с надписями «Antoine» и «Consuelo» (так звали жену летчика) и «c/o Reynal & Hitchcock, 386, 4th Ave. NYC USA» (адрес издательства, где выходили книги Сент-Экзюпери). В 2000-м на 70-метровой глубине обнаружили обломки самолета, принадлежавшего Сент-Экзюпери. Их подняли на поверхность в 2003-м, после чего доказали, что это именно тот самолет, который пилотировал писатель. Сразу появился ряд версий причин катастрофы, среди которых были даже самоубийство и попытка дезертирства. Но в марте 2008-го немецкий ветеран Люфтваффе 86-летний Хорст Рипперт заявил о том, что именно он сбил самолет Сент-Экзюпери. Немецкий пилот сказад, что признался, чтобы очистить имя Сент-Экзюпери от обвинений в дезертирстве или самоубийстве. О том, кто пилотировал самолет, Рипперт на момент сбития, конечно, не знал. Однако некоторые исследователи полагают, что Рипперт солгал, а основная версия причины падения – техническая неисправность.

31 июля 1965 года родилась «мама» Гарри Поттера – писательница Джоан Роулинг.

День рождения своего известнейшего персонажа она назначила на эту же дату – 31 июля, но в 1980-м. Родителями Роулинг были лаборантка и авиаинженер. Следом за Джоан в семье появилась младшая дочь – Диана. Именно для нее Джоан писала свои первые фантастические истории. Писательницей она хотела стать с детства. Но прошла долгий и сложный путь к популярности. Она завершила филфак по специальности «Французский язык и литература», а затем уехала в Португалию, где работала учительницей английского. В это время (ей было 26 лет) работала над двумя романами для взрослых, которые никогда не издавала и впоследствии уничтожила. В 1992-м Джоан впервые вышла замуж – за тележурналиста Хорхе Арантеса. Но уже в следующем году, после рождения дочери Джессики, развелась с мужем и вернулась в Великобританию. Там мать-одиночка жила на социальное обеспечение и писала свою первую книгу.

Позже писательница рассказывала, что придумала образ Гарри Поттера в 1990-м, когда ехала в поезде из Манчестера в Лондон, и сразу знала, что серия книг о нем будет семитомной. Первая книга – «Гарри Поттер и философский камень» – была готова в 1995-м. Но далеко не сразу вышла в свет. Издательства не проявляли интереса к новой детской писательнице и ее творению. Через год Джоан подписала контракт с литературным агентом Кристофером Литтлом. Он нашел маленькое издательство «Блумсбери», которое выпустило книгу тиражом в 500 экземпляров 26 июня 1997 года. История о Поттере мгновенно стала хитом. Через три дня после публикации американский издатель «Scholastic» приобрел авторские права на первое произведение Роулинг за 100 тысяч долларов. Считается, что всемирная популярность пришла к Джоан Роулинг после публикации третьего тома серии — «Гарри Поттер и узник Азкабана» — в 1999-м. Начиная с октября 1999-го первые три тома занимали первые три места в списке бестселлеров «New York Times». А 4-й том — «Гарри Поттер и кубок огня» — в 2000 году уже появился рекордными тиражами: по миллиону экземпляров в Великобритании и Германии и 3,8 млн в США.

По последним данным, в целом, книги о Гарри Поттере в мире вышли тиражом более 500 миллионов экземпляров. В 2019-м Джоан Роулинг оказалась на первом месте в списке самых оплачиваемых писателей по версии «Форбс». А в 2021-м «Sunday Times Rich List» оценил состояние Роулинг в 820 миллионов фунтов стерлингов (она входит в список 200 самых богатых людей Великобритании).

31 июля 1971 года человек впервые проехался по Луне на модуле «Lunar Rover Vehicle» (так называемом «Лунном автомобиле»).

Это совершил экипаж «Аполлона-15» – Дэвид Скотт и Джеймс Ирвин. «Лунный автомобиль» – двухместный электромобиль на двух неперезаряжаемых батареях. Его колеса авторства компании «General Motors» включают алюминиевый диск и покрышку диаметром 81 см и шириной 23 см. Покрышка изготовлена из плетеной стальной проволоки с цинковым покрытием. Около 50% площади покрышки занимает титановый протектор для надежного контакта с грунтом. В общей сложности конструкция имела массу 210 кг и могла перемещаться со скоростью около 8-10 км/ч (рекорд — 18 км/ч). Однако даже при полной загруженности вездеход ощутимо подбрасывало на неровностях почвы из-за малой силы притяжения на Луне. Астронавты «Аполлона-15» проехали на лунном автомобиле в общей сложности 5 км.

Церковный праздник 31 июля

31 июля православные чтят память мученика Емилиана Доростольского. Святой Емилиан был рабом местного градоначальника и тайным христианином. Он проник в языческое капище, разбил молотком статуи идолов, опрокинул алтари и светильники и вышел, никем не замеченный. Когда язычники обнаружили, что святилище разгромлено, разъяренная толпа стала бить за это случайно проходившего мимо крестьянина. Тогда святой Емилиан громко крикнул, чтобы не трогали невинного человека, и признался, что он разрушил капище. Его схватили и повели к судье. Тот приказал избивать мученика, а затем осудил на сожжение. Брошенный в костер, мученик не погиб, но пламя обожгло многих стоявших вокруг язычников. Когда же костер угас, святой Емилиан лег на догорающие угли и с молитвой умер.

Народные приметы

Если 31 июля пошел дождь, то осень будет дождливая.

Если шишки на елке расположены только сверху, то зима будет поздней.

Что нельзя делать 31 июля

Нельзя устраивать шумные вечеринки и многолюдные застолья.

Нельзя пить спиртное в бане.