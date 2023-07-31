Сьогодні 31 липня: яке свято та день в історії

31 липня 1919 року в Німеччині ухвалили Веймарську конституцію. 1944-го загинув письменник і військовий льотчик Антуан Де Сент-Екзюпері. 1965-го народилася авторка “Гаррі Поттера” Джоан Роулінг (це також – День народження Гаррі в її книгах). 1971-го людина вперше проїхала Місяцем на “Місячному автомобілі”.

Свята та пам’ятні дати 31 липня

31 липня професійні та державні свята в Україні не відзначають.

У світі – День безпородного собаки та День народження Гаррі Поттера.

31 липня в історії

31 липня 1919 року в Німеччині ухвалили Веймарську конституцію. Вона набула чинності 11 серпня, після чого країна офіційно стала республікою. Наступний період історії Німеччини (до 1933-го, коли Гітлер узурпував владу) називають періодом Веймарської республіки.

Перехід від влади кайзера (останнього імператора Вільгельма II) до демократичного устрою відбувався на тлі тяжкої поразки Німеччини у Другій світовій війні. Наприкінці війни, коли майбутня поразка була очевидною, у країні почалися революційні події – так звана Листопадова революція. Її початком вважають повстання матросів у Кілі 3 листопада 1918 року. Матроси повстали проти ідеї командування відправити їх у явно самогубну атаку проти британського флоту. На той момент німці хотіли “виторгувати” більш вдалі умови миру в переговорах із державами Антанти (насамперед – США). Матросам повідомили, що їх відправляють на військові навчання, але інформація про мету місії стала відома. Щоб не гинути безглуздо, вони підняли заколот, звільнили раніше заарештованих товаришів, захопили кораблі, саме місто Кіль і вимагали зречення кайзера від престолу. Паралельно 3 листопада капітулювала Австро-Угорщина, яка залишалася останнім союзником Німеччини у війні. А 5 листопада прорвано фронт, і німецькі війська почали загальний відступ.

Інформація про події на фронті та бунт у Кілі набула розголосу в країні. У різних містах почали утворюватися революційні організації та ради робітників, які багато в чому орієнтувалися на зразки російської революції. Великою мірою загроза саме такого сценарію розвитку подій, який був у Російській імперії, вплинула на рішення тодішнього керівництва Німеччини “цивілізовано демократизуватися”. 10 листопада кайзер Вільгельм II поїхав до Нідерландів, а 28 листопада зрікся. У країні оголосили вибори до Національних зборів. 19 січня 1919 року Національні збори обрали, а 6 лютого відбулося їхнє перше засідання – у Національному театрі міста Веймара (оскільки у Берліні на той час були заворушення). 10 лютого ухвалили “Закон про тимчасову державну владу”, 11 лютого обрали рейхспрезидента Фрідріха Еберта. Для розробки проєкту конституції створили Конституційний комітет. Саме він напрацював документ, ухвалений 31 липня 1919 року. За Веймарською конституцією, законодавчу владу в Німеччині здійснювали призначений урядами земель рейхсрат (верхня палата парламенту) і рейхстаг, що обирався народом за пропорційною системою (нижня палата). Рейхспрезидента обирали на сім років. До його повноважень входили зовнішня політика та командування збройними силами.

31 липня 1944 року загинув французький письменник та військовий льотчик Антуан Де Сент-Екзюпері.

У військовій авіації він був з 1921 року, хоча небом почав захоплюватися набагато раніше. На момент початку Другої світової війни Сент-Екзюпері вже був відомим письменником. Друзі та знайомі відмовляли його від повернення до армії. Але він домігся призначення до бойової частини. Сам письменник згодом у листі так пояснював це рішення: “Я маю брати участь у цій війні. Усе, що я люблю – під загрозою. У Провансі, коли горить ліс, усі, кому не байдуже, хапають відра та лопати. Я хочу битися, мене змушують до цього любов і внутрішня моя релігія. Не можу залишатися осторонь і спокійно дивитися на це”.

У складі французької армії він здійснив лише кілька бойових вильотів у 1939 році. На літаку “Блок-174” виконував завдання з аерофоторозвідки, за що був представлений до нагороди “Військовий хрест”. Після окупації Франції переїхав до США. Він жив у Нью-Йорку, де у 1942 році створив свого “Маленького принца”. А у квітні 1943-го вступив до ВПС “Франції, що бореться” Шарля де Голля. Там освоїв пілотування нового швидкісного літака P-38 “Лайтнінг”. 31 липня 1944 року Антуан де Сент-Екзюпері вирушив з аеродрому Борго на острові Корсика в розвідувальний політ, з якого не повернувся.

Довгий час про його долю нічого не було відомо. Вважали, що він розбився в Альпах. А 1998-го в морі поблизу Марселя рибалка виявив браслет з написами “Antoine” і “Consuelo” (так звали дружину льотчика) і “c/o Reynal & Hitchcock, 386, 4th Ave. NYC USA” (адреса видавництва, де виходили книги Сент-Екзюпері). 2000-го на 70-метровій глибині виявили уламки літака, що належав Сент-Екзюпері. Їх підняли на поверхню 2003-го, після чого довели, що це саме той літак, який пілотував письменник. Одразу з’явилася низка версій причин катастрофи, серед яких були навіть самогубство та спроба дезертирства. Але в березні 2008-го німецький ветеран Люфтваффе 86-річний Хорст Ріпперт заявив, що саме він збив літак Сент-Екзюпері. Німецький пілот сказав, що зізнався, щоб очистити ім’я Сент-Екзюпері від звинувачень у дезертирстві чи самогубстві. Про те, хто пілотував літак, Ріпперт на момент збиття, звісно, ​​не знав. Однак деякі дослідники вважають, що Ріпперт збрехав, а основна версія причини падіння – технічна несправність.

31 липня 1965 року народилася “мама” Гаррі Поттера – письменниця Джоан Роулінг.

День народження свого найвідомішого персонажа вона призначила на цю ж дату – 31 липня, але 1980-го. Батьками Роулінг були лаборантка та авіаінженер. Слідом за Джоан у сім’ї з’явилася молодша дочка – Діана. Саме їй Джоан писала свої перші фантастичні історії. Письменницею вона хотіла стати змалку. Але пройшла довгий та складний шлях до популярності. Вона завершила філфак за спеціальністю “Французька мова та література”, а потім поїхала до Португалії, де працювала вчителькою англійської. У цей час (їй було 26 років) працювала над двома романами для дорослих, які ніколи не видавала їх і згодом знищила. 1992-го Джоан вперше вийшла заміж – за тележурналіста Хорхе Арантеса. Але вже наступного року, після народження дочки Джессіки, розлучилася з чоловіком і повернулася до Великої Британії.

Пізніше письменниця розповідала, що придумала образ Гаррі Поттера 1990-го, коли їхала поїздом з Манчестера до Лондона, і одразу знала, що серія книг про нього буде семитомною. Перша книга – “Гаррі Поттер і філософський камінь” – була готова 1995-го. Але далеко не одразу вийшла у світ. Видавництва не виявляли інтересу до нової дитячої письменниці та її твору. Через рік Джоан підписала контракт із літературним агентом Крістофером Літтлом. Він знайшов маленьке видавництво “Блумсбері”, яке випустило книгу тиражем у 500 екземплярів 26 червня 1997 року. Історія про Поттера миттєво стала хітом. Через три дні після публікації американський видавець “Scholastic” придбав авторські права на перший твір Роулінг за 100 тисяч доларів. Вважається, що всесвітня популярність прийшла до Джоан Роулінг після публікації третього тому серії – “Гаррі Поттер та в’язень Азкабану” – 1999-го. Починаючи з жовтня 1999-го, перші три томи займали перші три місця в списку бестселерів “New York Times”. А 4-й том – “Гаррі Поттер і келих вогню” – 2000 року вже з’явився рекордними тиражами: по мільйону екземплярів у Великій Британії та Німеччині та 3,8 млн у США.

За останніми даними, загалом книги про Гаррі Поттера у світі вийшли тиражем понад 500 мільйонів екземплярів. 2019-го Джоан Роулінг опинилася на першому місці в списку найбільш оплачуваних письменників за версією “Форбс”. А в 2021-му “Sunday Times Rich List” оцінив статки Роулінг у 820 мільйонів фунтів стерлінгів (вона входить до списку 200 найбагатших людей Великобританії).

31 липня 1971 року людина вперше проїхала Місяцем на модулі “Lunar Rover Vehicle” (так званому “Місячному автомобілі”).

Це здійснив екіпаж “Аполлона-15” – Девід Скотт та Джеймс Ірвін. “Місячний автомобіль” – двомісний електромобіль на двох батареях, що не перезаряджаються. Його колеса авторства компанії “General Motors” включають алюмінієвий диск та покришку діаметром 81 см та шириною 23 см. Покришка виготовлена ​​з плетеного сталевого дроту з цинковим покриттям. Близько 50% площі шини займає титановий протектор для надійного контакту з ґрунтом. Загалом конструкція мала масу 210 кг і могла переміщатися зі швидкістю близько 8-10 км/год (рекорд – 18 км/год). Однак навіть за повної завантаженості всюдихід відчутно підкидало на нерівностях ґрунту через малу силу тяжіння на Місяці. Астронавти “Аполлона-15” проїхали місячним автомобілем загалом 5 км.

Церковне свято 31 липня

31 липня православні вшановують пам’ять мученика Еміліана Доростольського. Святий Еміліан був рабом місцевого градоначальника і таємним християнином. Він проник у язичницьке капище, розбив молотком статуї ідолів, перекинув вівтарі та світильники і вийшов, ніким не помічений. Коли язичники виявили, що капище розгромлено, розлючений натовп став бити за це селянина, який випадково проходив повз. Тоді святий Еміліан голосно крикнув, щоб не чіпали невинну людину, і зізнався, що це він зруйнував капище. Його схопили й повели до судді. Той наказав бити мученика, а потім засудив на спалення. Кинутий у багаття, він не загинув, але полум’я обпалило багатьох язичників, що стояли навколо. Коли ж багаття згасло, святий Еміліан ліг на вугілля, що догорало, і з молитвою помер.

Народні прикмети

Якщо 31 липня пішов дощ, то осінь буде дощовою.

Якщо шишки на ялинці розташовані тільки зверху, то зима буде пізньою.

Що не можна робити 31 липня

Не можна влаштовувати галасливі вечірки та багатолюдні застілля.

Не можна пити спиртне в лазні.