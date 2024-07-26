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Без опадів і спекотно. Якою буде погода 27 липня у Харкові та області

Погода 20:15   26.07.2024
Оксана Якушко
Без опадів і спекотно. Якою буде погода 27 липня у Харкові та області

Прогноз погоди на завтра, 27 липня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

По області: Без опадів☀️.

Вітер північно – східний↙️, 3 – 8 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 16 – 21°, вдень 29 – 34°.

По місту: Без опадів☀️.

Вітер північно – східний↙️, 3 – 8 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 16 – 18°, вдень 30 – 32°.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Липня 2024 в 20:15;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 27 липня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".