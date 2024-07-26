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Без осадков и жарко. Какой будет погода 27 июля в Харькове и области

Погода 20:15   26.07.2024
Оксана Якушко
Без осадков и жарко. Какой будет погода 27 июля в Харькове и области Фото: Василий Голосный

Прогноз погоды на завтра, 27 июля, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

По области: Без осадков.
Ветер северо-восточный↙️, 3 — 8 м/с.
Температура воздуха: ночью 16 — 21°, днем ​​29 — 34°.

По городу: Без осадков☀️.
Ветер северо-восточный↙️, 3 — 8 м/с.
Температура воздуха: ночью 16 — 18°, днем ​​30 — 32°.

Читайте также: Снова жара. Какой будет погода 26 июля в Харькове и области

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 26 июля 2024 в 20:15;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 27 июля, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.".