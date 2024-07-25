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Снова жара. Какой будет погода 26 июля в Харькове и области

Погода 19:59   25.07.2024
Оксана Якушко
Снова жара. Какой будет погода 26 июля в Харькове и области Фото: Василий Голосный

Прогноз погоды за завтра, 26 июля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

По области: Без существенных осадков.
Ветер северо-восточный, 5 — 10 м/с.
Температура воздуха ночью 14 — 19°, днем ​​26 — 31°.

По городу: Без осадков.🌤
Ветер северо-восточный↙️, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью 15 — 17°, днем ​​28 — 30°.

Читайте также: До +31, без осадков: прогноз погоды в Харькове и области на 25 июля

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 25 июля 2024 в 19:59;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды за завтра, 26 июля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".