Снова жара. Какой будет погода 26 июля в Харькове и области
Фото: Василий Голосный
Прогноз погоды за завтра, 26 июля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
По области: Без существенных осадков.
Ветер северо-восточный, 5 — 10 м/с.
Температура воздуха ночью 14 — 19°, днем 26 — 31°.
По городу: Без осадков.🌤
Ветер северо-восточный↙️, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью 15 — 17°, днем 28 — 30°.
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- Категории: Погода, Украина, Харьков; Теги: погода, прогноз погоды, Харьков, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
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- • Дата публикации материала: 25 июля 2024 в 19:59;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды за завтра, 26 июля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".