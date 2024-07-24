До +31, без осадков: прогноз погоды в Харькове и области на 25 июля

В четверг, 25 июля, в Харькове и области переменная облачность, без существенных осадков.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 15 до 17 градусов, днем — 27 — 29, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

По области ночью температура составит от 14 до 19 градусов, днем — 26 — 31.

Ветер северо-восточный — 5 — 10 м/с.