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До +31, без осадков: прогноз погоды в Харькове и области на 25 июля

Общество 21:08   24.07.2024
Елена Нагорная
До +31, без осадков: прогноз погоды в Харькове и области на 25 июля Фото: Василий Голосный

В четверг, 25 июля, в Харькове и области переменная облачность, без существенных осадков.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 15 до 17 градусов, днем — 27 — 29, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

По области ночью температура составит от 14 до 19 градусов, днем — 26 — 31.

Ветер северо-восточный — 5 — 10 м/с.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 24 июля 2024 в 21:08;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В четверг, 25 июля, в Харькове и области переменная облачность, без существенных осадков.".