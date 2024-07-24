До +31, без осадков: прогноз погоды в Харькове и области на 25 июля
Фото: Василий Голосный
В четверг, 25 июля, в Харькове и области переменная облачность, без существенных осадков.
В Харькове ночью термометры будут показывать от 15 до 17 градусов, днем — 27 — 29, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.
По области ночью температура составит от 14 до 19 градусов, днем — 26 — 31.
Ветер северо-восточный — 5 — 10 м/с.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: погода, прогноз, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 24 июля 2024 в 21:08;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В четверг, 25 июля, в Харькове и области переменная облачность, без существенных осадков.".