В четверг часть Харькова останется без воды: адреса
В Харькове продолжают готовиться к осенне-зимнему периоду. В связи с этим в четверг, 25 июля, у некоторых жителей города отключат водоснабжение.
Как сообщили в КП «Харьковводоканал», завтра проведут планово-предупредительные работы на технологическом и электротехническом оборудовании на водопроводной насосной станции. С 9:00 до 18:00 не будет воды на территориях, ограниченных:
– ул. Натальи Ужвий, ул. Леся Сердюка, ул. Горянский, пер. Яблонской, территорией торговых комплексов «Дафи» и «Караван», ул. Академика Барабашова, пос. Шевченко, р. Харьков, ул. Районной, пр. Юбилейным, проулком 1-м Истоминским, ул. Артема Веделя, Салтовское шоссе, ул. Гвардейцев-Широнинцев, ул. Василия Стуса, пр. Тракторостроителей, ул. Владислава Зубенко, ул. Дружбы Народов, Окружной дорогой, ул. Туркестанская, ул. Единства.
Также на предприятии напомнили харьковчанам о необходимости всегда иметь достаточный запас воды для первоочередных нужд.
Телефон для справок: 15-33.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: вода, КП «Харьковводоканал», отключат, работы, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 24 июля 2024 в 11:23;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове продолжают готовиться к осенне-зимнему периоду. В связи с этим в четверг, 25 июля, у некоторых жителей города отключат водоснабжение.".