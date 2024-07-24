У четвер частина Харкова залишиться без води: адреси
У Харкові продовжують готуватися до осінньо-зимового періоду. У зв’язку з цим у четвер, 25 липня, у деяких жителів міста відключать водопостачання.
Як повідомили в КП «Харківводоканал», завтра проведуть планово-попереджувальні роботи на технологічному та електротехнічному устаткуванні на водопровідній насосній станції. З 9:00 до 18:00 не буде води на територіях, обмежених:
– вул. Наталії Ужвій, вул. Леся Сердюка, вул. Горянською, пров. Яблонської, територією торгових комплексів «Дафі» та «Караван», вул. Академіка Барабашова, сел. Шевченки, р. Харків, вул. Районною, пр. Ювілейним, пров. 1-м Істомінським, вул. Артема Веделя, Салтівським шосе, вул. Гвардійців-Широнінців, вул. Василя Стуса, пр. Тракторобудівників, вул. Владислава Зубенка, вул. Дружби Народів, Окружною дорогою, вул. Туркестанською, вул. Єдності.
Також на підприємстві нагадали харків’янам про необхідність завжди мати достатній запас води для першочергових потреб.
Телефон для довідок: 15-33.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: вода, КП «Харьковводоканал», отключат, работы, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Липня 2024 в 11:23;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові продовжують готуватися до осінньо-зимового періоду. У зв’язку з цим у четвер, 25 липня, у деяких жителів міста відключать водопостачання.".