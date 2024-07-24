До +31, без опадів: прогноз погоди в Харкові та області на 25 липня

У четвер, 25 липня, у Харкові та області мінлива хмарність, без істотних опадів.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 15 до 17 градусів, вдень — 27 — 29, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.

По області вночі температура становитиме від 14 до 19 градусів, вдень — 26 — 31.

Вітер північно-східний – 5 – 10 м/с.