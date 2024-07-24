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До +31, без опадів: прогноз погоди в Харкові та області на 25 липня

Суспільство 21:08   24.07.2024
Олена Нагорна
До +31, без опадів: прогноз погоди в Харкові та області на 25 липня Фото: Василь Голосний

У четвер, 25 липня, у Харкові та області мінлива хмарність, без істотних опадів.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 15 до 17 градусів, вдень — 27 — 29, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.

По області вночі температура становитиме від 14 до 19 градусів, вдень — 26 — 31.

Вітер північно-східний – 5 – 10 м/с.

Читайте також: У четвер частина Харкова залишиться без води: адреси

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Липня 2024 в 21:08;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У четвер, 25 липня, у Харкові та області мінлива хмарність, без істотних опадів.".