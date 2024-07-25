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Знову спека. Якою буде погода 26 липня у Харкові та області

Погода 19:59   25.07.2024
Оксана Якушко
Знову спека. Якою буде погода 26 липня у Харкові та області

Прогноз погоди за завтра, 26 липня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

По області: Без істотних опадів.🌤

Вітер північно – східний ↙️, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡  вночі 14 – 19°, вдень 26 – 31°.

По місту: Без істотних опадів.🌤

Вітер північно – східний ↙️, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡  вночі 15 – 17°, вдень 28 – 30°.

Читайте також: До +31, без опадів: прогноз погоди в Харкові та області на 25 липня

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Липня 2024 в 19:59;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди за завтра, 26 липня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".