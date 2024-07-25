Знову спека. Якою буде погода 26 липня у Харкові та області
Прогноз погоди за завтра, 26 липня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
По області: Без істотних опадів.🌤
Вітер північно – східний ↙️, 5 – 10 м/с.
Температура повітря🌡 вночі 14 – 19°, вдень 26 – 31°.
По місту: Без істотних опадів.🌤
Вітер північно – східний ↙️, 5 – 10 м/с.
Температура повітря🌡 вночі 15 – 17°, вдень 28 – 30°.
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- Категорії: Погода, Україна, Харків; Теги: погода, прогноз погоды, Харків, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Липня 2024 в 19:59;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди за завтра, 26 липня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".