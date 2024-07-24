Сьогодні 24 липня: яке свято та день в історії

24 липня 1015 року вбили російського князя Бориса, який разом із братом Глібом став одним із перших руських святих. У 1911-му в Перу знайшли “втрачене місто” Імперії Інків Мачу-Пікчу. У 1915-му сталася катастрофа пароплава “Істленд”, під час якої загинуло більше людей, ніж на “Титаніку”. У 1923-му підписали Лозаннський мирний договір, що встановив нові кордони Туреччини. У 1945-му Гаррі Трумен повідомив Сталіну про створення ядерної бомби. А у 1990-му в Києві вперше в радянський період історії України підняли синьо-жовтий прапор.

Свята та пам’ятні дати 24 липня

24 липня в Україні – День працівників фінансової галузі.

У світі – Міжнародний день турботи про себе.

Також відзначають: День двоюрідних братів та сестер, День народження розчинної кави, Всесвітній день БДСМ, Міжнародний день Липовини (сорт винограду).

24 липня в історії

24 липня 1015 року за наказом Святополка Окаянного вбили сина Володимира Великого князя Бориса. Детальніше.

24 липня 1911 року в Перу знайшли “втрачене місто” Імперії Інків Мачу-Пікчу. Відкривачем став американський археолог Хайрам Бінгем. Саме місто довго було приховане від дослідників, адже знаходиться в Андах на висоті 2400 метрів. Детальніше.

24 липня 1915 року в Чикаго сталася катастрофа екскурсійного пароплава “Істленд”. За різними оцінками, у ній загинуло від 850 до 1300 осіб. Детальніше.

24 липня 1923 року підписанням Лозаннського мирного договору завершилася мирна конференція, що тривала у Швейцарії з 20 листопада 1922-го. Її ключовими учасниками були переможці Першої світової війни – країни Антанти – з одного боку та Туреччина (Османська імперія) – з іншого. При цьому до переговорів приєднали ще низку держав чорноморського басейну, адже серед ключових питань були межі Туреччини та режим управління чорноморськими протоками. Сам мирний договір остаточно оформив розпад Османської імперії та встановив межі нової держави, що виникла на її руїнах.

А передісторія подій така. Ще 30 жовтня 1918 року керівництво Османської імперії підписало Мудроське перемир’я – країна капітулювала у Першій світовій війні. Як і її союзники – Німеччина та Австро-Угорщина – Османська імперія здавалася на дуже невигідних умовах. По суті, перемир’я позбавило імперію суверенітету та призвело до окупації її територій країнами Антанти. Звичайно, це швидко викликало громадське невдоволення, а потім і сутички, що переросли у визвольну війну турків. На чолі потужного громадянського руху став генерал османської армії Мустафа Кемаль. Намагаючись “приборкати” повстанців Кемаля, англійці переконали султана піти на угоду з Національним рухом та провести вибори. Але наслідком цих виборів стала перемога саме “кемалістів”. У країні сформувалися два центри влади – кемалістський уряд (Великі національні збори Туреччини) та адміністрація султана Мехмеда VI Вагідеддіна. І поки прихильники Кемаля робили все, щоб відновити суверенітет Туреччини, султан підписав принизливий Севрський мирний договір, за яким у турків відібрали більшу частину територій, у тому числі всі європейські.

Проте Великі національні збори Туреччини відкинули умови цього договору та перейшли до активних бойових дій. Переломним моментом стала битва за Анкару влітку 1921 року, коли турецька армія Кемаля розбила греків, що перевершували турків за чисельністю. З цього почався Великий турецький наступ, під час якого армія звільнила практично всю континентальну частину країни. Саме так – ефективною боротьбою з окупантами – турки змусили переможців Першої світової та їхніх союзників переглянути попередні “драконівські” умови. Лозаннський мирний договір став набагато м’якшим щодо Османської імперії та повернув країні території, суверенітет і почуття гідності. Зокрема, Туреччини повернули території, які раніше передали Королівству Греція, а згодом і Франція поступилася частиною Сирії. Договір скасував режим капітуляції, міжнародний фінансовий контроль над країною та привілеї для іноземців. Водночас розв’язали питання чорноморських проток. Уже 29 жовтня того ж року Мустафа Кемаль оголосив Туреччину республікою. А сам став її першим президентом, прийнявши ім’я “Ататюрк” (“батько турків”).

24 липня 1945 року під час Потсдамської конференції президент США Гаррі Трумен повідомив Сталіну про створення ядерної бомби. Про цей момент та реакцію Сталіна надалі розповідав у своїх спогадах ще один учасник розмови – Вінстон Черчилль. Детальніше.

24 липня 1990 року над Київрадою вперше за радянських часів підняли синьо-жовтий прапор. Детальніше.

Церковне свято 24 липня

24 липня вшановують пам’ять мучениці Христини та мучеників благовірних князів Бориса й Гліба (у Хрещенні Романа та Давида).

Князі Борис і Гліб, сини Володимира Великого, стали першими руськими святими. Були вбиті своїм братом Святополком Окаянним, який прагнув позбутися конкурентів за престол. Борис був попереджений про намір брата вбити його. Але не став переховуватися. Він прийняв смерть за молитвою ранком у неділю 24 липня 1015 року у своєму наметі на березі річки Альти. Убивці пронизали Бориса списами. Але одразу він не помер, а, вийшовши з намету, став молитися, а потім звернувся до вбивць: “Підходьте, браття, закінчіть службу свою, і нехай буде мир братові Святополку і вам”. Після смерті Бориса Святополк вислав дружинників назустріч його брату Глібу, який повертався з Мурома. Князь Гліб уже знав про смерть батька та вбивство Бориса. Глибоко сумуючи, він віддав перевагу смерті, ніж війні з братом. Зустріч святого Гліба з убивцями відбулася неподалік Смоленська.

Мучениця Христина жила в III столітті. Її батько Урван був правителем міста Тіра. Уже в 11 років дівчина вирізнялася красою, й багато хто хотів одружитися з нею. Але батько мріяв, щоб дівчина стала жрицею. Христина ж сама прийшла до віри в істинного Бога, зрозумівши, що ідоли, яким наказував молитися батько, самі створені руками людини. У вірі в Христа дівчину наставив ангел, який явився їй. Тоді Христина розбила всіх ідолів і викинула у вікно. Батько за це побив дівчину, а вона зізналася йому у вірі в християнського Бога. Тоді Урван наказав убити всіх рабинь, що прислуговували дочці, а Христину жорстоко бичували та кинули у в’язницю. Мати просила доньку зректися Христа, але та відмовилася. Батько сам судив Христину й віддав наказ мучити її. Але після знущань їй явився ангел та зцілив від ран. Тоді батько наказав втопити дочку в морі. Проте ангел і тут врятував дівчину – вона жива вийшла з води. Батько наказав стратити її, а тоді сам вночі несподівано помер. Тож знущання продовжив наступний правитель – Діон. Він мучив дівчину та кидав у в’язницю, але Христина залишалася непохитною, та ще й у в’язниці звернула до істинної віри близько 3000 людей. Стратив Христину третій за рахунком правитель – Юліан. Після того, як вона вижила в розпеченій печі, той наказав відрубати їй голову мечем.

Народні прикмети 24 липня

Якщо вранці йде дощ, то зима буде сніжною.

Якщо день теплий і сонячний, то зима буде м’якою.

Якщо випала роса та тримається до полудня, то буде гроза.

Що не можна робити 24 липня

Дівчатам не можна ходити з розпущеним волоссям на вулиці.

Не можна рубати дерева та ламати гілки.

Не варто працювати в цей день у саду та городі.