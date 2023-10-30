Сьогодні 30 жовтня: яке свято та день в історії

30 жовтня річницю від дня створення відзначає харківська 92 ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка. Цього дня 1888 року запатентували кулькову ручку. 1918-го капітулювала у Першій світовій війні Османська імперія. 1961-го СРСР підірвав “цар-бомбу”. 1987-го у Києві дебютував гурт “Воплі Відоплясова”.

Свята та пам’ятні дати 30 жовтня

30 жовтня 23-тю річницю від дня створення відзначає 92 ОШБр імені кошового отамана Івана Сірка.

В Україні – День працівників підрозділу боротьби з незаконним обігом наркотиків.

У світі: Міжнародний день ортопедичних медсестер та медбратів та День поінформованості про цукрову залежність.

30 жовтня в історії

30 жовтня 1888 року запатентований принцип кулькової ручки. Патент отримав винахідник-самоучка із США Джон Лауд.

Свій винахід він назвав “ручкою з наконечником, що обертається”. Хоча патент він отримав, реалізувати свою ідею на практиці (або тим більше впровадити у виробництво) Лауд так і не зміг. Вся справа була в чорнилі – воно було надто рідким і витікало з наконечника. Винахідник витратив чимало часу в спробах згустити чорнило, але воно тільки бралося грудочками, і кулька переставала обертатися. Цю проблему змогли несподівано вирішити через пів століття – у 1930-х роках брати Біро в Угорщині. Вони скористалися друкарським чорнилом.

30 жовтня 1918 року керівництво Османської імперії підписало Мудроське перемир’я – країна капітулювала у Першій світовій війні. На той час неминуча поразка Центральних держав (чи так званого Четверного союзу) була очевидною. Болгарське царство уклало Салонікське перемир’я з Антантою ще 29 вересня. Австро-Угорщина розпадалася, вона капітулювала за кілька днів після Османської імперії – 3 листопада. Становище Німеччини також здавалося безнадійним. Попри те, що війська Османської імперії діяли досить успішно, в таких умовах продовжувати війну було неможливо. Але перемир’я коштувало туркам надто дорого. Умови капітуляції султанському уряду продиктував британський адмірал Гоф-Кальторп. Документ підписали на борту британського військового корабля “Агамемнон” у бухті Мудрос. Серед умов були: демобілізація армії; передача Антанті військових кораблів та всіх військовополонених (при тому, що турецькі військові залишалися в полоні); здача всіх турецьких гарнізонів за межами країни; передача під контроль союзників залізниць, портових доків, засобів зв’язку, паливних та продовольчих ресурсів Османської імперії; відкриття чорноморських проток тощо. Насправді це перемир’я стало початком окупації країни арміями Антанти та розчленовування імперії. Через “перегини” у цьому документі вже незабаром почалися сутички, що переросли у визвольну війну турків. Вона завершилася 1923-го проголошенням Турецької республіки.

30 жовтня 1961 року на радянському полігоні на острові Нова Земля висадили в повітря так звану “цар-бомбу” (відому в народі також як “Кузькіна мати”).

Це була термоядерна авіабомба, яку розробляла протягом 1956-1961 років група фізиків-ядерників під проводом Ігоря Курчатова (одним з учасників цієї групи був у майбутньому відомий правозахисник академік Андрій Сахаров). Потужність вибуху склала 58,6 мегатонни в тротиловому еквіваленті, спалах був помітний на відстані понад 1000 км (його спостерігали в Норвегії, Гренландії та на Алясці). Ядерний гриб вибуху піднявся на висоту 67 кілометрів, а вибухова хвиля тричі обігнула Землю. При цьому, на щастя, можливостей для практичного застосування такої зброї у військових діях не було. Через надто великі розміри бомба потребувала особливого носія (для цього єдиного скидання спеціально модернізували Ту-95), швидкість літака з підвішеною бомбою була незначною, що робило його ідеальною мішенню для ППО. Проте радянська “цар-бомба” прославилася. По-перше, її внесли до книги рекордів Гіннеса – як найпотужніший термоядерний устрій в історії людства. По-друге, після дивної погрози керівника СРСР Хрущова “показати вам Кузькіну мати”, ця назва “прилипла” до бомби.

30 жовтня 1987 року в Києві дебютував український рок-гурт “Воплі Відоплясова”.

З моменту створення і до сьогодні соліст гурту – Олег Скрипка. А засновники “Воплів” – гітарист Юрій Здоренко та басист Олександр Піпа. До початку історії нового творчого колективу вони грали разом уже три роки – з 1984-го – у хеві-метал у групі “SOS”. Після знайомства зі Скрипкою вони вирішили створювати окремий проєкт. До компанії приєднався ударник Сергій Сахно. Назву групи запропонував Олександр Піпа, який якраз зачитувався Достоєвським. Відоплясов – персонаж саме цього російського письменника, одержимий літературною діяльністю лакей із “Села Степанчикова та його мешканців”. Свої опуси він називав “Воплями”. Дебютували “ВВ” на фестивалі Київського рок-клубу із “Плачем Ярославни”. Групу відразу визнали “Групою року”, а їхню композицію – “Піснею року”. У першій концертній програмі “ВВ” з’явилися вже й культові “Танці”.

Церковне свято 30 жовтня

30 жовтня за новим церковним календарем в Україні вшановують пам’ять священномученика Зиновiя, єпископа Егейського, i сестри його мучениці Зиновiї. Зиновій та Зиновія загинули мученицькою смертю 285 року в Кілікії. Брат і сестра з дитинства були виховані в християнській вірі та вели благочестиве, цнотливе життя. Усе майно, яке успадкували від батьків, вони роздали незаможним. За святе життя Господь нагородив Зиновія даром зцілення різноманітних хвороб. Зиновія обрали єпископом християнської громади у Кілікії. На цій посаді він сприяв поширенню християнства серед язичників. Але у 284 році імператор Діоклетіан почав переслідувати християн. Першим схопили Зиновія та доставили його на суд до правителя Лісія. Лісій сказав, що якщо Зиновій не вклониться язичницьким богам, на нього чекає смерть. Але святий відмовився. За наказом Лісія, святителя прибили до хреста та почали катувати. Сестра єпископа, побачивши страждання брата, побажала їх поділити. Вона зізналася мучителям, що теж християнка, за що її мучили. Святі залишилися живі після тортур на розжареному одрі та в киплячому казані. Тоді їх обезголовили. Пресвітер Гермоген таємно поховав тіла святих мучеників.

Народні прикмети

Якщо до дому прилетіло багато синиць, то буде похолодання.

Якщо синиці клюють кору на деревах — на дощову і сиру погоду.

Якщо вранці співають птахи — чекайте на холодну погоду.

Що не можна робити 30 жовтня

Не можна шкодити рослинам: ламати гілки дерев, вирубувати чагарники чи витоптувати траву.

Не можна на самоті йти в ліс.