Сегодня 30 октября: какой праздник и день в истории

30 октября годовщину со дня создания отмечает харьковская 92 ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко. В этот день в 1888 году запатентовали шариковую ручку. В 1918-м капитулировала в Первой мировой войне Османская империя. В 1961-м СССР взорвал «царь-бомбу». В 1987-м в Киеве дебютировала группа «Вопли Видоплясова».

Праздники и памятные даты 30 октября

30 октября 23-ю годовщину со дня создания отмечает 92 ОШБр имени кошевого атамана Ивана Сирко.

В Украине – День работников подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

В мире: Международный день ортопедических медсестер и медбратьев и День осведомленности о сахарной зависимости.

30 октября в истории

30 октября 1888 года запатентован принцип шариковой ручки. Патент получил изобретатель-самоучка из США Джон Лауд.

Свое изобретение он назвал «ручкой с вращающимся наконечником». Хотя патент он получил, реализовать свою идею на практике (или тем более внедрить в производство) Лауд так и не смог. Все дело было в чернилах – они было слишком жидкими и вытекали из наконечника. Изобретатель потратил немало времени в попытках сгустить чернила, но они только брались комочками, и шарик переставал вращаться. Эту проблему смогли неожиданно решить полвека спустя — в 1930-х годах братья Биро в Венгрии. Они воспользовались типографскими чернилами.

30 октября 1918 года руководство Османской империи подписало Мудросское перемирие – страна капитулировала в Первой мировой войне. К тому моменту неизбежное поражение Центральных государств (или так называемого Четверного союза) было уже очевидным. Болгарское царство заключило Салоникское перемирие с Антантой еще 29 сентября. Австро-Венгрия распадалась, она капитулировала через несколько дней после Османской империи – 3 ноября. Положение Германии также казалось безнадежным. Несмотря на то, что войска Османской империи действовали достаточно успешно, в таких условиях продолжать войну было невозможно. Но перемирие стоило туркам слишком дорого. Условия капитуляции султанскому правительству продиктовал британский адмирал Сомерсет Гоф-Калторп. Документ подписали на борту британского военного корабля «Агамемнон» в бухте Мудрос. Среди условий были: демобилизация армии; передача Антанте военных кораблей и всех военнопленных (при том, что турецкие военные оставались в плену); сдача всех турецких гарнизонов за пределами страны; передача под контроль союзников железных дорог, портовых доков, средств связи, топливных и продовольственных ресурсов Османской империи; открытие черноморских проливов и т.д. По сути это перемирие стало началом оккупации страны армиями Антанты и расчленения империи. Из-за «перегибов» в этом документе уже вскоре начались стычки, переросшие в освободительную войну турок. Она завершилась в 1923-м провозглашением Турецкой республики.

30 октября 1961 года на советском полигоне на острове Новая Земля взорвали так называемую «царь-бомбу» (известную в народе также как «Кузькина мать»).

Это была термоядерная авиабомба, которую разрабатывала в течение 1956-1961 годов группа физиков-ядерщиков под руководством Игоря Курчатова (одним из участников этой группы был в будущем известный правозащитник академик Андрей Сахаров). Мощность взрыва составила 58,6 мегатонны в тротиловом эквиваленте, вспышка была видна на расстоянии более 1000 км (ее наблюдали в Норвегии, Гренландии и на Аляске). Ядерный гриб взрыва поднялся на высоту 67 километров, а взрывная волна трижды обогнула Землю. При этом, к счастью, возможностей для практического применения такого оружие в военных действиях не было. Из-за слишком больших размеров бомба нуждалась в особом носителе (для этого единственного сброса специально модернизировали Ту-95), скорость самолета с подвешенной бомбой была незначительной, что делало его идеальной мишенью для ПВО. Тем не менее советская «царь-бомба» прославилась. Во-первых, ее внесли в книгу рекордов Гиннесса – как самое мощное термоядерное устройство в истории человечества. Во-вторых, после странной угрозы руководителя СССР Хрущева «показать вам Кузькину мать», это название «прилипло» к бомбе.

30 октября 1987 года в Киеве дебютировала украинская рок-группа «Вопли Видоплясова».

С момента создания и по сей день солист группы – Олег Скрипка. А основатели «Воплей» — гитарист Юрий Здоренко и басист Александр Пипа. До начала истории нового творческого коллектива они играли вместе уже три года – с 1984-го – в хэви-метал группе «SOS». После знакомства со Скрипкой, они решили создавать отдельный проект. К компании присоединился ударник Сергей Сахно. Название группы предложил Александр Пипа, который зачитывался Достоевским. Видоплясов – персонаж этого российского писателя, одержимый литературной деятельностью лакей из «Села Степанчикова и его обитателей». Свои опусы он называл «Воплями». Дебютировали «ВВ» на фестивале Киевского рок-клуба с «Плачем Ярославны». Группу сразу признали «Группой года», а их композицию — «Песней года». В первой концертной программе «ВВ» появились уже и культовые «Танцы».

Церковный праздник 30 октября

30 октября по новому церковному календарю в Украине чтят память священномученика Зиновия, епископа Эгейского, и сестры его мученицы Зиновии. Зиновий и Зиновия погибли мученической смертью в 285 году в Киликии. Брат и сестра с детства были воспитаны в христианской вере и вели благочестивую, целомудренную жизнь. Все имущество, которое унаследовали от родителей, они раздали неимущим. За святую жизнь Господь наградил Зиновия даром исцеления различных болезней. Зиновия избрали епископом христианской общины в Киликии. В этой должности он способствовал распространению христианства среди язычников. Но в 284 году император Диоклетиан начал гонения на христиан. Первым схватили Зиновия и доставили его на суд к правителю Лисию. Лисий сказал, что если Зиновий не поклонится языческим богам, его ждет смерть. Но святой отказался, тогда его прибили к кресту и начали пытать. Сестра епископа, видя страдания брата, пожелала их разделить. Она призналась мучителям, что тоже – христианка, за что ее мучили. Святые остались живы после пыток на раскаленном одре и в кипящем котле. Тогда их обезглавили. Пресвитер Гермоген тайно похоронил тела святых мучеников.

Народные приметы

Если в дом прилетело много синиц, то будет похолодание.

Если синицы клюют кору на деревьях – к дождливой и сырой погоде.

Если утром поют птицы – ждите холодную погоду.

Что нельзя делать 30 октября

Нельзя вредить растениям: ломать ветки деревьев, вырубать кустарники или вытаптывать траву.

Нельзя в одиночестве идти в лес.