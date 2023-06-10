Сегодня 10 июня: какой праздник и день в истории

10 июня в разные годы скончались Александр Македонский и император Священной Римской Империи Фридрих I Барбаросса. В этот день представили способ печати цветных фотографий и запатентовали шариковую ручку. А в 2003 году NASA отправила в космос первый марсоход – Spirit.

Праздники и памятные даты 10 июня

10 июня в Украине отмечают неофициальный профессиональный праздник мебельщиков – День работника мебельной промышленности, который приходится на вторую субботу июня.

Под эгидой ООН проходят Международный день Модерна и День шариковой ручки. В мире – Всемирный день мороженого.

10 июня в истории

10 (по некоторым источникам 11) июня 323 года до нашей эры неожиданно скончался 32-летний «царь Азии» – один из известнейших полководцев и завоевателей Александр Македонский.

Всего за 12 лет, в течение которых он был царем Македонии, Александр прославился успешными военными кампаниями. Для начала подавил восстание фракийцев и подчинил Грецию, далее провел успешную войну с Персией, покорил Сирию, Палестину и Египет, Среднюю Азию, вторгся в Индию. Македонский принял титул «царь Азии» и планировал «завоевать мир». Однако амбициозным планам не суждено было стать реальностью, ведь во время подготовки очередного похода – на этот раз в Аравию – Александр умер в Вавилоне. Традиционно историки рассматривают множество версий причин его смерти. Среди них фигурируют тиф, малярия, лихорадка Западного Нила. Одна из самых распространенных версий – отравление. Причем здесь также есть вариации: от якобы подсыпанных Александру стрихнина и мышьяка до непреднамеренного отравления вином, изготовленным из растения белая чемерица. Каждый из историков и исследователей приводит аргументы в пользу своей версии. Однако вряд ли эта дискуссия когда-нибудь достигнет логического завершения. Бесспорно другое – последствия смерти молодого царя. После нее его колоссальное государство распалось. Ее разделили полководцы самого Македонского.

10 июня 1190 года во время Третьего Крестового похода погиб, утонув в реке Салеф, император Священной Римской империи Фридрих I Гогенштауфен (более известный по итальянскому прозвищу Барбаросса).

Третий Крестовый поход был самым «презентабельным» с точки зрения участников – в него отправились первые лица трех ключевых европейских государств: французский король Филипп II Август, английский — Ричард Львиное Сердце и немецкий (император Священной Римской империи) Фридрих Барбаросса. Хотя цели они якобы имели общие, однако постоянно враждовали между собой, выясняя, кто главный. Фридрих во время похода к тому же поконфликтовал с византийским императором и повел свои войска на Константинополь, заставив императора заключить с ним «мировую». Масштабные планы венценосного крестоносца оборвались по дороге в Палестину. 10 июня его войско подошло к горной реке Салеф. При переправе через нее одетый в тяжелые латы император упал с коня и захлебнулся в воде.

10 июня 1907 года знаменитые «отцы кинематографа» братья Люмьер презентовали еще одно изобретение – способ печати цветных фотографий. Идею предложил младший из братьев – Луи. Метод запатентовали в 1903-м, а в 1907-м вывели на массовый рынок под названием «Автохром». Это была стеклянная пластина, покрытая очень мелкими (0,01 мм) частицами картофельного крахмала, которые окрашивали в три основных цвета: синий, красный и зеленый. Пустоты между гранулами заполняли угольной сажей. Дальше все это покрывали лаком и черно-белой эмульсией. Гранулы крахмала выступали в роли светофильтров. Также в процессе съемки использовали специальный желтый светофильтр. Этого было достаточно для портретной и пейзажной съемки. «Автохром» оставался популярным до 1935 года.

10 июня 1943 года Ласло Биро запатентовал шариковую ручку. Хотя принцип ее работы еще в 1888 году придумал Джон Лауд, он так и не смог реализовать свою идею – чернила просто вытекали из ручки. Биро, в отличие от Лауда, хорошо разбирался именно в чернилах. Вместе с братом-химиком Георгием они разработали и авторучку с подшипником, и новые чернила на базе типографской краски, которые равномерно распределялись в процессе вращения шарика. Хотя изобретение братья сделали еще в Венгрии и запатентовали его в 1938 году, однако датой «рождения» ручки все же считают 10 июня 1943 года, когда, спасшись от нацистов в Аргентине, братья Биро вторично получили там патент. Они начали выпускать свои ручки и имели большой спрос в первую очередь от Королевских ВВС Великобритании. Ведь ручки Биро работали и на большой высоте. Со временем слово «Биро» стало в Британии синонимом авторучки. В 1945 году изобретатели продали лицензию на производство французу Марселю Бишу. Он основал компанию «ВIC» и запустил в производство дешевую модификацию ручки «Биро». Его идея пользовалась таким спросом, что в 2005-м уже была продана 100-миллиардная шариковая ручка «ВIC».

10 июня 2003 года с мыса Канаверал стартовала ракета-носитель с марсоходом Spirit.

Это первый марсоход NASA. Он «примарсился» 4 января 2004 года. Следом через две недели прибыл другой аппарат – Opportunity. Spirit проработал гораздо дольше, чем было запланировано. Он проехал по поверхности Марса 7,73 км (вместо запланированных 600 м). В 2009 году первый марсоход застрял в песчаной дюне. Вытащить его не удалось, поэтому некоторое время он работал как стационарная платформа. Связь с аппаратом прервалась 22 марта 2010 года.

Церковный праздник 10 июня

10 июня христиане чтят память преподобного Никиты, исповедника, епископа Халкидонского. Он жил во второй половине VIII столетия. Отличался милосердием, помогал нищим, принимал путешественников, заботился о сиротах и вдовах, заступался за обиженных. В царствование иконоборца Льва Армянина святитель обличал иконоборческую ересь. Поэтому перенес много страданий. Исповедник Никита умер в начале IX в. У его мощей его совершались чудеса исцеления.

Народные приметы

Безветренный день – к хорошему урожаю.

Если день очень жаркий, то осень будет морозной.

Что нельзя делать 10 июня

Нельзя обижать птиц и плохо с ними обращаться.

Нельзя приглашать в дом незнакомцев.

Не желательно спать днем.